10 Adet Altın Külçesi Bulundu! Çim Biçen Belediye İşçileri, 1,5 Milyon TL’lik Altın Buldu

Yoğun otların arasında, hala orijinal ambalajlarında duran altın sarısı parlak nesneler gördüler. İşçiler, ilk başta 8, daha sonra ise 2 tane daha olmak üzere toplam 10 adet küçük altın külçesi buldular.

Değeri yaklaşık 30.000 Euro (Ortalama 1.5 Milyon TL) olan bu altınlar hemen polise teslim edildi.

Polis, altınların bir suçla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Külçelerin üzerindeki seri numaraları sayesinde asıl sahibine ulaşılmaya çalışılacak. Polis yetkilileri, durumun henüz netleşmediğini ve nasıl bir yol izleneceğine karar verileceğini belirtti.

Eğer altının bir suçla ilgisi olmadığı anlaşılırsa ve yasal sahibi bulunamazsa, bu büyük rakam belediyeye kalacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Heiko Wersig da altının satışından elde edilecek geliri, kasabadaki yerel derneklere ve kulüplere destek olmak için kullanmak istediklerini söyledi.