10 Adet Altın Külçesi Bulundu! Çim Biçen Belediye İşçileri, 1,5 Milyon TL’lik Altın Buldu

Ali Can YAYCILI
13.11.2025 - 20:25

Almanya’da Dresden yakınlarındaki Bannewitz kasabasında çalışan belediye işçileri, çim biçerken 10 adet küçük altın külçesi buldu. Toplam 30.000 Euro (Ortalama 1.5 milyon TL) değerindeki altınlar polise teslim edildi. Yetkililer işçilerin bulduğu altının sahibini arıyor.

Kaynak: https://kurier.at/chronik/welt/gold-g...
Olay, belediye işçilerinin bir yağmur suyu havzasının etrafındaki çimleri biçtiği sırada yaşandı.

Yoğun otların arasında, hala orijinal ambalajlarında duran altın sarısı parlak nesneler gördüler. İşçiler, ilk başta 8, daha sonra ise 2 tane daha olmak üzere toplam 10 adet küçük altın külçesi buldular.

Değeri yaklaşık 30.000 Euro (Ortalama 1.5 Milyon TL) olan bu altınlar hemen polise teslim edildi.

Polis, altınların bir suçla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Külçelerin üzerindeki seri numaraları sayesinde asıl sahibine ulaşılmaya çalışılacak. Polis yetkilileri, durumun henüz netleşmediğini ve nasıl bir yol izleneceğine karar verileceğini belirtti.

Eğer altının bir suçla ilgisi olmadığı anlaşılırsa ve yasal sahibi bulunamazsa, bu büyük rakam belediyeye kalacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Heiko Wersig da altının satışından elde edilecek geliri, kasabadaki yerel derneklere ve kulüplere destek olmak için kullanmak istediklerini söyledi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
