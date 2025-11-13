10 Adet Altın Külçesi Bulundu! Çim Biçen Belediye İşçileri, 1,5 Milyon TL’lik Altın Buldu
Kaynak: https://kurier.at/chronik/welt/gold-g...
Almanya’da Dresden yakınlarındaki Bannewitz kasabasında çalışan belediye işçileri, çim biçerken 10 adet küçük altın külçesi buldu. Toplam 30.000 Euro (Ortalama 1.5 milyon TL) değerindeki altınlar polise teslim edildi. Yetkililer işçilerin bulduğu altının sahibini arıyor.
Olay, belediye işçilerinin bir yağmur suyu havzasının etrafındaki çimleri biçtiği sırada yaşandı.
