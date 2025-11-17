onedio
Çalışanların Mola Sürelerini ve Neler Yaptığını Takip Eden Uygulama Sosyal Medyada Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 17:54

Linkedin’de paylaşılan bir gönderi sosyal medyada gündem oldu. Firmalara “İnsan Kaynakları” platformu düzenleyen bir firmanın ürettiği yazılımla, çalışanların ne kadar süre mola kullandı, molada neler yaptığı kontrol altına alınabiliyor. Linkedin’de paylaştığı gönderi ile ürünün reklamını yapan genel müdür ise sonrasında gönderisini sildi.

Çalışanların molalarda ne kadar süre harcadığı ve neler yaptığını takip eden yazılım paylaşımı gündemde.

Çalışanların molalarda ne kadar süre harcadığı ve neler yaptığını takip eden yazılım paylaşımı gündemde.

Linkedin’de paylaşılan bir gönderide, “İnsan Kaynakları” platformu için hazırladıkları yazılımın reklamını yapan şirket genel müdürü, çalışanların sigara, tuvalet ve namaz mollarında ne kadar süre harcadığı, mollalarda nerede olduğu gibi durumların kontrol altında olabileceğini yazdı.

Ürettikleri sistemle tüm çalışanların mola sürelerini takip edebileceklerini açıklayan genel müdür, böylece şirketlerin puantaj yöntemiyle çalışanlarının durumunu kontrol altında tutabileceğini iddia etti.

Günel Müdür gelen tepki üzerine ise gönderisini silmek zorunda kaldı.

Çalışanların molalarının bile takip edilmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇

'Bir işveren daha ne kadar ahlaksız olabilir adlı çalışma... Halbuki çalışandan izin almadan kamera bile koyamaz koysa bile iş güvenliği dışında kullanamaz... Birisi bu arkadaşa suç işlediğini anlatsın...'

'Ev kölesi, tarla köleleri kaçmasın diye çektiği dikenli teli övüyor.'

'Yapmayın bunları, enerjinizi bunlara harcamayın. Siz doğru çalışanları seçip doğru motivasyonlar verirseniz merak etmeyin herkes verimli bir şekilde çalışır. Ben sigarası olmayan, yemeğe bile çıkmayan ama mesai sırasında saatlerce sosyal medyada takılan çalışanlar görüyorum.'

'Saçma, biri kısa süreler okurken diğeri uzun süreler okuyor olabilir, biri ikindi son sünneti terk ediyor olabilir diğeri son sünneti 4 rekat kılıyor olabilir. Malca bir sistem.'

'Lavabo kısmına seçenek eklenmeli... Küçük- büyük mutlaka yazılmalı ve takip edilmeli.'

Uygulamaya destek verenler de var. 👇

'Bence bu uygulama güzel olur. Mesela sigara içmeyen personel daha çok çalışmış oluyor. Bazıları iyi niyeti suistimal ediyor. 5 dk sigara diye gidip 15 dkda gelenler oluyor.'

'Adam mesaide 1 paket sigara içiyor, içmeyenle aynı maaşı alıyor. Bence çok doğru bir uygulama.'

'Gülüp geçiyorsunuz işin makarasındasınız ama yurtdışında giderek benimsenen bir olay bu. Birkaç yıla standart haline gelecek ki iyi de olacak bence.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
