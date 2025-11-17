Çalışanların Mola Sürelerini ve Neler Yaptığını Takip Eden Uygulama Sosyal Medyada Tepki Çekti

Linkedin’de paylaşılan bir gönderide, “İnsan Kaynakları” platformu için hazırladıkları yazılımın reklamını yapan şirket genel müdürü, çalışanların sigara, tuvalet ve namaz mollarında ne kadar süre harcadığı, mollalarda nerede olduğu gibi durumların kontrol altında olabileceğini yazdı.

Ürettikleri sistemle tüm çalışanların mola sürelerini takip edebileceklerini açıklayan genel müdür, böylece şirketlerin puantaj yöntemiyle çalışanlarının durumunu kontrol altında tutabileceğini iddia etti.

Günel Müdür gelen tepki üzerine ise gönderisini silmek zorunda kaldı.