Çalışanların Mola Sürelerini ve Neler Yaptığını Takip Eden Uygulama Sosyal Medyada Tepki Çekti
Linkedin’de paylaşılan bir gönderi sosyal medyada gündem oldu. Firmalara “İnsan Kaynakları” platformu düzenleyen bir firmanın ürettiği yazılımla, çalışanların ne kadar süre mola kullandı, molada neler yaptığı kontrol altına alınabiliyor. Linkedin’de paylaştığı gönderi ile ürünün reklamını yapan genel müdür ise sonrasında gönderisini sildi.
Çalışanların molalarda ne kadar süre harcadığı ve neler yaptığını takip eden yazılım paylaşımı gündemde.
Çalışanların molalarının bile takip edilmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇
Uygulamaya destek verenler de var. 👇
