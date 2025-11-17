onedio
Negehan Alçı’dan Murat Ongun ile Görüşmelerine Açıklama: “5-6 Saatlik Görüşmeler Değildi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 17:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İBB yolsuzluk” iddianamesinde tutuklu bulunan Hüseyin Köksal’ın şöförü Servet Yıldırım’ın Negehan Alçı iddiaları yer almıştı. Yıldırım, lüks otelde kendi adına tutulan odada tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile gazeteci Nagehan Alçı’nın uzun saatler görüşme yaptığını söylemişti. Savcılığın iddianamesinde yer alan bu bilgiler sonrasında Nagehan Alçı’dan açıklama geldi. Alçı, görüşme yapılan yerin lüks otel olmadığını, İBB’nin tuttuğu ofislerden biri olduğunu ve görüşme sürelerinin 5-6 saat değil 1-2 saat olduğunu söyledi.

Savcılığın hazırlığı iddianamede, Nagehan Alçı ile Murat Ongun’ın İstanbul’daki lüks otelde saatler süren görüşme yaptığı ifadesi de yer almıştı.

Hüseyin Köksal’ın şöförü Servet Yıldırım’ ifadesine göre, 2023 yılında kendisi adına tutulan lüks otel odasında Murat Ongun ile Nagehan Alçı 5-6 saat süren görüşmeler yapmıştı.

İddianamede yer alan Servet Yıldırım’ın ifadesi 👇

Nagehan Alçı’dan yalanlama geldi.

Ekol TV’de programında konu ile ilgili açıklamada bulunan Nagehan Alçı, “Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberler yapılmasından çok rahatsızım. Bana iftira atan herkese dava açacağım. Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB’nin ofislerinden biri olarak lanse edilen, insanların girip çıktığı bir yerdi. 5-6 saat bu da yalan, en fazla 1-2 saat sürdü. Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı.” dedi.

Nagehan Alçı’nın açıklamaları 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
