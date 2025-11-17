Negehan Alçı’dan Murat Ongun ile Görüşmelerine Açıklama: “5-6 Saatlik Görüşmeler Değildi”

Ekol TV’de programında konu ile ilgili açıklamada bulunan Nagehan Alçı, “Bu konuyla ilgili yalan ve iftira niteliğinde haberler yapılmasından çok rahatsızım. Bana iftira atan herkese dava açacağım. Bir otel odası kesinlikle söz konusu değil; bahsedilen yer ofis olarak kullanılan bir alandı. İBB’nin ofislerinden biri olarak lanse edilen, insanların girip çıktığı bir yerdi. 5-6 saat bu da yalan, en fazla 1-2 saat sürdü. Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle gazetecilik dışında hiçbir görüşmem olmadı.” dedi.