Negehan Alçı’dan Murat Ongun ile Görüşmelerine Açıklama: “5-6 Saatlik Görüşmeler Değildi”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İBB yolsuzluk” iddianamesinde tutuklu bulunan Hüseyin Köksal’ın şöförü Servet Yıldırım’ın Negehan Alçı iddiaları yer almıştı. Yıldırım, lüks otelde kendi adına tutulan odada tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile gazeteci Nagehan Alçı’nın uzun saatler görüşme yaptığını söylemişti. Savcılığın iddianamesinde yer alan bu bilgiler sonrasında Nagehan Alçı’dan açıklama geldi. Alçı, görüşme yapılan yerin lüks otel olmadığını, İBB’nin tuttuğu ofislerden biri olduğunu ve görüşme sürelerinin 5-6 saat değil 1-2 saat olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılığın hazırlığı iddianamede, Nagehan Alçı ile Murat Ongun’ın İstanbul’daki lüks otelde saatler süren görüşme yaptığı ifadesi de yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddianamede yer alan Servet Yıldırım’ın ifadesi 👇
Nagehan Alçı’dan yalanlama geldi.
Nagehan Alçı’nın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın