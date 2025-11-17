Beren Saat 12 Yıl Sonra Sinemaya Dönüyor: Gizli Profil Filmi 19 Aralık'ta Vizyona Girecek!
Beren Saat, ekranlara verdiği aranın ardından uzun bir süre sadece dijital projelerle karşımıza çıkmıştı. Kendisini prime time'da yine göremiyoruz ama 12 yıl aradan sonra sinemada yer alacağının müjdesini verelim! Gizli Profil filmi, 19 Aralık'ta beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Beren Saat, son olarak 2013 yılında görme engelli bir karakteri canlandırdığı Benim Dünyam filmiyle sinemada yer almıştı.
Beren Saat, 12 yıl sonra Gizli Profil'le izleyici karşısına çıkıyor.
