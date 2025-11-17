onedio
Beren Saat 12 Yıl Sonra Sinemaya Dönüyor: Gizli Profil Filmi 19 Aralık'ta Vizyona Girecek!

17.11.2025 - 19:21

Beren Saat, ekranlara verdiği aranın ardından uzun bir süre sadece dijital projelerle karşımıza çıkmıştı. Kendisini prime time'da yine göremiyoruz ama 12 yıl aradan sonra sinemada yer alacağının müjdesini verelim! Gizli Profil filmi, 19 Aralık'ta beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Beren Saat, son olarak 2013 yılında görme engelli bir karakteri canlandırdığı Benim Dünyam filmiyle sinemada yer almıştı.

Televizyon dizilerine de mesafesini koyan Beren Saat'i bunca yıldır sadece dijital projelerde izledik. Ancak bu kez uzunca bir aranın ardından onu yeniden beyazperdede izleme zamanımız geldi!

Beren Saat, 12 yıl sonra Gizli Profil'le izleyici karşısına çıkıyor.

12 yıl sonra yeniden sinemada izleyeceğimiz Beren Saat'e yeni filminde Gamze Karaduman, Yiğit Özşener, Furkan Andıç gibi isimler eşlik ediyor. İki kadının güç, güven ve kimlik üzerinden kurdukları ilişkileri merkezine alan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Gizli Profil, 19 Aralık'ta vizyona giriyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
