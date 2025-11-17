Netflix’in Yeni Japon Dizisi Zirveye Yerleşti: Squid Game’i Tahtından Etti

Squid Game dizisi yayınlandığı dönem tüm dünyada listelerin birinci sırasına yerleşmişti. Ardından ise bu denli sevilmesiyle birlikte ikinci ve üçüncü sezonu da çekilmişti. Dizinin konusunu sevenler aynı zamanda Squid Game benzeri dizilere de epey ilgi göstermişti. Şimdiyse Netflix’e yeni bir dizi eklendi ve hem Squid Game’e benzemesiyle hem de başarılı oyuncularıyla kısa sürede popüler hale geldi. “Squid Game’den daha iyi” yorumları da eksik olmadı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent