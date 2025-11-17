onedio
Netflix'in Yeni Japon Dizisi Zirveye Yerleşti: Squid Game'i Tahtından Etti

Netflix’in Yeni Japon Dizisi Zirveye Yerleşti: Squid Game’i Tahtından Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.11.2025 - 09:41

Squid Game dizisi yayınlandığı dönem tüm dünyada listelerin birinci sırasına yerleşmişti. Ardından ise bu denli sevilmesiyle birlikte ikinci ve üçüncü sezonu da çekilmişti. Dizinin konusunu sevenler aynı zamanda Squid Game benzeri dizilere de epey ilgi göstermişti. Şimdiyse Netflix’e yeni bir dizi eklendi ve hem Squid Game’e benzemesiyle hem de başarılı oyuncularıyla kısa sürede popüler hale geldi. “Squid Game’den daha iyi” yorumları da eksik olmadı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Last Samurai Standing adlı japon dizisinin konusu ölümcül bir hayatta kalma oyununun çevresinde şekilleniyor.

Last Samurai Standing adlı japon dizisinin konusu ölümcül bir hayatta kalma oyununun çevresinde şekilleniyor.

Dizi geçtiğimiz perşembe günü Netflix kütüphanesine eklendi ve kısa sürede ilgi gördü. Zirveye oturan dizi aslında Naoki Ödüllü yazar Shogo Imamura'nın çok satan romanı Ikusagami'den uyarlama.

"Squid Game'den bile daha iyi"

“Squid Game’den bile daha iyi”

İzleyiciler diziye övgü dolu yorumlar yağdırdı. 👇

  • “İlk bölüm inanılmaz. Her şey çok havalı ve şık. Devamını izlemek için sabırsızlanıyorum.”

  • “Last Samurai Standing, Açlık Oyunları (Hunger Games) ve Squid Game'den bile daha iyi. Netflix'in bunu yapabildiğine inanamıyorum.”

  • “Tüm bölümleri izledikten sonra bence Shogun ve Squid Game'den bile daha iyi. Harika bir hikaye, müthiş set tasarımları ve aksiyon sahneleri... Kesinlikle izlenmeli.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
