Komedinin Şampiyonlar Ligi Toplanmış: Candaş Tolga Işık, Fenomen Mizah Programının Konuklarını Açıkladı

Komedinin Şampiyonlar Ligi Toplanmış: Candaş Tolga Işık, Fenomen Mizah Programının Konuklarını Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.11.2025 - 00:02

Fenomen programıyla inanılmaz bir çıkış yakalayan Candaş Tolga Işık, Fenomen Mizah programında ağırlayacağı 'şampiyonalar ligi' kadrosunu paylaştı!

Buyurun detayları beraber inceleyelim.

Candaş Tolga Işık'ın hazırlayıp sunduğu Fenomen programı büyük ses getirmişti, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Candaş Tolga Işık'ın hazırlayıp sunduğu Fenomen programı büyük ses getirmişti, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Türk dizi ve sinema tarihine damga vurmuş projelerin vazgeçilmez karakterlerine hayat veren usta oyuncuları konuk eden Candaş Tolga Işık, Perran Kutman'la Hayat Bilgisi'ni, Aras Bulut İynemli'yle Çukur'u, Kenan İmirzalıoğlu'yla Ezel'i, İlker Kaleli'yle Poyraz Karayel'i konuşmuştu. 

Oyunculara da hafızalara kazınan sahnelerini birebir izletmiş, hepimize sahnelerine tanıklık ettiklerinde yaşadıklarını gözlemleme fırsatı vermişti. 

Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz haftalarda Fenomen'in bir de mizah ayağını çektiğini ve Fenomen Mizah isimli programının kasım ayında yayınlanacağını duyurmuştu.

Candaş Tolga Işık, yine YouTube'da KAFA Tv'de yayınlanacak olan Fenomen Mizah'ın konuk listesini geçtiğimiz dakikalarda açıkladı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
