Tom Cruise Onursal Oscar Ödülünün Sahibi Oldu: Konuşmasıyla Geceye Damga Vurdu
Tom Cruise, Los Angeles’ta düzenlenen Governors Awards’ta Onursal Oscar ödülüne layık görüldü. Salon, Cruise sahneye çıktığında uzun bir alkışla ayağa kalktı. Oyuncu teşekkür konuşmasında ekip arkadaşlarını, yönetmenleri ve seyirciyi tek tek andı. Anlamlı konuşması geceye damga vurdu. Gelin detaylara geçelim!
Yeteneği ve yer aldığı projelerle adını hafızalarımıza kazıyan Tom Cruise Onursal Oscar ödülüne layık görüldü.
Cruise ödülü ünlü yönetmen Alejandro Gonzales Inarritu’dan aldı.
