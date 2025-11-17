onedio
Tom Cruise Onursal Oscar Ödülünün Sahibi Oldu: Konuşmasıyla Geceye Damga Vurdu

Tom Cruise Onursal Oscar Ödülünün Sahibi Oldu: Konuşmasıyla Geceye Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.11.2025 - 15:33

Tom Cruise, Los Angeles’ta düzenlenen Governors Awards’ta Onursal Oscar ödülüne layık görüldü. Salon, Cruise sahneye çıktığında uzun bir alkışla ayağa kalktı. Oyuncu teşekkür konuşmasında ekip arkadaşlarını, yönetmenleri ve seyirciyi tek tek andı. Anlamlı konuşması geceye damga vurdu. Gelin detaylara geçelim!

Yeteneği ve yer aldığı projelerle adını hafızalarımıza kazıyan Tom Cruise Onursal Oscar ödülüne layık görüldü.

Onursal OscarSinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin en prestijli ödüllerinden biri olarak sinema tarihine iz bırakan isimlere veriliyor ve bu yılki en çok konuşulan isim ise Tom Cruise oldu.

Cruise ödülü ünlü yönetmen Alejandro Gonzales Inarritu’dan aldı.

Konuşmasında ise şu sözlere yer verdi 👇

“Farklılıklara değer vermeme ve saygı duymama yardımcı oluyor. Aynı zamanda insanlığın pek çok açıdan birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Ve nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Sinemanın gücü de budur. Birdenbire dünya bildiğimden çok daha büyük geldi. Bu sanat formunu desteklemek, yeni sesleri savunmak ve sinemayı güçlü kılan şeyleri korumak için her zaman elimden geleni yapacağım”

