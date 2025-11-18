Futbolun Ordinaryüsü Lefter’in Filmi Netflix’te Yayınlandı: İzleyiciler İkiye Bölündü!
Futbol dünyasının efsane isimlerinden olan Lefter Küçükandonyadis, adını altın harflerle hafızamıza ve gönüllerimize kazımıştı. Futbolun ordinaryüsü lakabıyla da tanınan Lefter’in filmi Netflix’te yayınlandı. Yayınlanmasıyla birlikte futbolseverlerden ilgi gördü. Ancak izleyiciler ikiye bölündü. Kimi beğendi, kimi eleştirdi. X aleminde kısa sürede gündeme gelen Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi adlı filme binlerce yorum geldi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın