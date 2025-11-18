Futbolun Ordinaryüsü Lefter’in Filmi Netflix’te Yayınlandı: İzleyiciler İkiye Bölündü!

“Lefter filmini izledim... Lefter Küçükandonyadis gibi ülke futbolu ve Fenerbahçe tarihinin en önemli ve en değerli isimlerinden biri hakkında yapılmış; @netflixturkiye gibi bir platformda yayınlanmış bir eserde en küçük detaylara bile dikkat edilmesi gerekir...

Ama basit ve ilk izleyişle Lefter filminden birkaç hata:

1947'de İnönü Stadı'nda TAMEK reklamı görülüyor. TAMEK'in kuruluşu 1955...

1948'deki Yunanistan-Türkiye maçını radyodan Halit Kıvanç anlatıyor. Halit Kıvanç, mesleğe 1950'lerin başında, radyoya 1955'te başladı...

1956 Macaristan maçının olduğu gün Lefter'in evindeki telefon 1980'lere ait...

Haziran 1953'teki karşılamada Stavrini Hanım ve Lefter'in kucağında iki kız var ama küçük kızın doğum tarihi Kasım 1953...

Filmdeki iki yıldızlı Fenerbahçe amblemleri 1955'te ilk olarak dergilerde ve gazetelerde kullanılmaya başlandı, kulübün 50. yıl kitapçığında (1957) bile yoktu.

Madrid meselesi, 1953'teki Adaletspor konusu, 22 bin lira meselesi, 8. şampiyonluk kupası ve anlatımı, Can Bartu'nun kadroya gir(e)mediği sezon, hayali Galatasaray-Fenerbahçe maçı gibi futbol içeriği konularına girmiyorum...

Öte yandan en azından milli takımda Metin Oktay'ın 10 değil 9 numara giymesi detayını nihayet birileri fark etmiş... Kutlarım...”