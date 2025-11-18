Efsane Geri Dönüyor: Avatar’ın Yeni Filminden Yeni Fragman Heyecanı Yükseltti!
Avatar’ın sinemalara ilk geldiği dönemlerde dünya çapında yarattığı etkiyi hatırlarsınız. Bir anda herkesin diline düşen Avatar filmi, sevilen yapımlar arasında yerini kısa sürede almıştı. Hal böyle olunca filmin ikincisi de gelmişti. Şimdiyse serinin üçüncüsü olacak Avatar: Ateş ve Kül için geri sayım başladı.
19 Aralık’ta vizyona girecek olan Avatar: Ateş ve Kül’ün yeni fragmanı paylaşıldı! Gelin birlikte izleyelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte yeni fragman 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık’ta tüm sinemalarda olacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın