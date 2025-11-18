onedio
Efsane Geri Dönüyor: Avatar'ın Yeni Filminden Yeni Fragman Heyecanı Yükseltti!

Efsane Geri Dönüyor: Avatar’ın Yeni Filminden Yeni Fragman Heyecanı Yükseltti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
18.11.2025 - 11:27

Avatar’ın sinemalara ilk geldiği dönemlerde dünya çapında yarattığı etkiyi hatırlarsınız. Bir anda herkesin diline düşen Avatar filmi, sevilen yapımlar arasında yerini kısa sürede almıştı. Hal böyle olunca filmin ikincisi de gelmişti. Şimdiyse serinin üçüncüsü olacak Avatar: Ateş ve Kül için geri sayım başladı. 

19 Aralık’ta vizyona girecek olan Avatar: Ateş ve Kül’ün yeni fragmanı paylaşıldı! Gelin birlikte izleyelim…

İşte yeni fragman 👇

Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık'ta tüm sinemalarda olacak!

Avatar: Ateş ve Kül 19 Aralık’ta tüm sinemalarda olacak!

Avatar ve Avatar: Suyun Yolu filmlerinden sonra aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı merak konusu. İlgililerine şimdiden duyurumuzu yapalım, yeni maceralarla dolu Avatar: Ateş ve Kül için alarmları kurmayı unutmayın deriz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
