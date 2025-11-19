onedio
Finale Ramak Kaldı, O Dizi 27. Sırada! 5 Dizinin Zirve Göremediği 18 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2025 - 14:38

18 Kasım Salı Reytingleri Belli Oldu.

Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı salı gününe İspanya-Türkiye maçı damga vurdu. Ancak özellikle Total sonuçlara bakıldığında dizilerin yalnızca milli maçtan etkilenmediği görülüyor. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in damga vurduğu günde bir dizi 27. sırada yer alıyor!

Reyting sonuçları ne oldu, gelin birlikte inceleyelim!

18 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı salı akşamları zirve yarışı sürse de yayınlanan beş dizide zirveyi görmekte güçlük çekiyor. 5 diziden ikisi için final kararı konuşulurken, zirveyi dün akşam milli maç kaptı.

18 Kasım Salı Total Reyting Sonuçları

Total'de zirveye en yakın dizi dördüncü sıraya yerleşen Mehmed Fetihler Sultanı oldu. Kanal D ekranlarında verilen Türk Sineması filmi Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak'ın üstünde yer aldı.

18 Kasım Salı AB Reyting Sonuçları

AB grubunda Bahar büyük bir sıçrama yaparak üçüncü sırada yer aldı. Gözleri Karadeniz bu kategoride 27. sırada bulunuyor. Kral Kaybederse ise 9. sırada.

18 Kasım Salı ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1 kategorisinde en büyük başarı yakalayan Mehmed Fetihler Sultanı oldu. Onu Kıskanmak takip ederken, Kral Kaybederse 8, Gözleri Karadeniz ise 17. sırada yer aldı.

