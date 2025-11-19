onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Kadrosuna Türkiye 2. Güzeli Ünlü Oyuncunun Katıldığını Açıkladı!

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Kadrosuna Türkiye 2. Güzeli Ünlü Oyuncunun Katıldığını Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2025 - 12:19

Survivor 2026 All Star & Ünlüler için hazırlıklar sürüyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın'ın açıklandığı kadroya bugün büyük ses getirecek bir isim daha katıldı.

Acun Ilıcalı, Türkiye 2. güzelinin Survivor'da olacağını açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 kadrosu fırtına gibi geliyor.

Survivor 2026 kadrosu fırtına gibi geliyor.

Yeni sezon için hazırlıklar sürerken, Acun Ilıcalı sezonun efsaneler arasına gireceğini müjdeler gibi isimleri duyurmaya devam ediyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın'ı açıklayan Acun Ilıcalı, bu kez de ses getirecek bir ismi kadroya kattığını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Best Model of Turkey 2.'si ünlü oyuncu Deniz Çatalbaş'ın Survivor 2026'ya dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, Best Model of Turkey 2.'si ünlü oyuncu Deniz Çatalbaş'ın Survivor 2026'ya dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, paylaştığı fotoğrafa 'Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor

2026 Ünlüler & All Star kadrosuna

dahil oldu, kendisine gönülden başarılar dilerim...' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın