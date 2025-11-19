Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Kadrosuna Türkiye 2. Güzeli Ünlü Oyuncunun Katıldığını Açıkladı!
Survivor 2026 All Star & Ünlüler için hazırlıklar sürüyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın'ın açıklandığı kadroya bugün büyük ses getirecek bir isim daha katıldı.
Acun Ilıcalı, Türkiye 2. güzelinin Survivor'da olacağını açıkladı!
Survivor 2026 kadrosu fırtına gibi geliyor.
Acun Ilıcalı, Best Model of Turkey 2.'si ünlü oyuncu Deniz Çatalbaş'ın Survivor 2026'ya dahil olduğunu açıkladı.
