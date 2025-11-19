onedio
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in Başrol Olacağı Sevdiğim Sensin Dizisi Wattpad Hikayelerine Benzetildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2025 - 10:32

Star TV ekranlarında başlayacak Sevdiğim Sensin dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'i buluşturan dizinin tanıtımı ilgi çekerken, dizinin senaryosu Wattpad hikayelerine benzetildi.

Bakalım siz ilk tanıtımı nasıl bulacaksınız?

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir askeri canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Erkan, hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayan Dicle ile tanışacak ve hayatları bambaşka bir yöne doğru akacak.

Sevdiğim Sensin dizisinin ilk tanıtımını buradan izleyebilirsiniz:

Dizinin konusu Wattpad hikayelerine benzetildi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
