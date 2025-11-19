onedio
Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar'dan Dizinin Senaristleriyle İlgili Çarpıcı Açıklama

Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar'dan Dizinin Senaristleriyle İlgili Çarpıcı Açıklama

Merve Ersoy
19.11.2025 - 09:27
19.11.2025 - 09:27

Yalı Çapkını reyting rekortmeniyken bir anda çakılan reytingleriyle hafızalara kazındı. Dizi, 2 ve 3. sezonda izleyici tarafından bozulduğu düşünülen hikayesi, düşen reytingler ve tepkilerin ardından final kararı almıştı. Dizide Şefika karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hülya Duyar, konuk olduğu Saba Tümer'le programında diziye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir döneme damgasını vuran Yalı Çapkını, özellikle üçüncü sezonunda reytinglerini toparlayamayınca final yaptı.

Bir döneme damgasını vuran Yalı Çapkını, özellikle üçüncü sezonunda reytinglerini toparlayamayınca final yaptı.

Dizi ilk sezon kırdığı reyting rekorunun ardından düşüşe geçti, senaryo toparlanamadı ve hikaye tekrara düştü. İzleyicinin diziden uzaklaşmasının ardından reytingler fazlasıyla düşünce en güçlü rakibi Kızılcık Şerbeti'nin çok arkasında kaldı. Bu da dizinin final kararı almasına neden oldu.

Yalı Çapkını'nda Şefika karakterini canlandıran Hülya Duyar, Saba Tümer'le programında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

