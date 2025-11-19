Haftanın En Popüler Kadın Oyuncuları Listesi Açıklandı: İşte Dillerden Düşmeyen TOP 10 Listesi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRNS0KqCM...
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kadın oyuncular arasında büyük bir rekabet vardı. Adba.tv’nin açıkladığı verilere göre son 1 haftada sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Özellikle dizilerin yeni sezona hızlı başlamasıyla birlikte etkileşim rekorları kırıldı.
Bakalım haftanın en popüler kadın oyuncuları arasında kimler varmış, gelin birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncularla ilgili verileri paylaşan Adba.tv, 11–17 Kasım haftasının sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncularını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin ikincisi ise başarılı performansıyla övgü toplayan Sinem Ünsal oldu.
İşte 11-17 Kasım haftasının sosyal medyada en popüler 10 kadın oyuncusu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın