Haftanın En Popüler Kadın Oyuncuları Listesi Açıklandı: İşte Dillerden Düşmeyen TOP 10 Listesi!

Adba.tv’nin yaptığı ölçümlere göre, kullanıcıların paylaşımları, etkileşimleri ve konuşma hacimleri dikkate alınarak hazırlanan liste bu hafta da sıkı bir rekabete sahne oldu.

Haftanın birincisi hiç şaşırtmadı: Hande Erçel, sosyal medyada hem Türkiye’de hem de globalde geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla bir kez daha zirveye oturdu. Rol aldığı projeler, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Erçel, haftayı açık ara farkla lider kapattı.