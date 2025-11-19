onedio
Haftanın En Popüler Kadın Oyuncuları Listesi Açıklandı: İşte Dillerden Düşmeyen TOP 10 Listesi!

Haftanın En Popüler Kadın Oyuncuları Listesi Açıklandı: İşte Dillerden Düşmeyen TOP 10 Listesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
19.11.2025 - 13:40

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kadın oyuncular arasında büyük bir rekabet vardı. Adba.tv’nin açıkladığı verilere göre son 1 haftada sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Özellikle dizilerin yeni sezona hızlı başlamasıyla birlikte etkileşim rekorları kırıldı. 

Bakalım haftanın en popüler kadın oyuncuları arasında kimler varmış, gelin birlikte bakalım…

Oyuncularla ilgili verileri paylaşan Adba.tv, 11–17 Kasım haftasının sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncularını açıkladı.

Oyuncularla ilgili verileri paylaşan Adba.tv, 11–17 Kasım haftasının sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncularını açıkladı.

Adba.tv’nin yaptığı ölçümlere göre, kullanıcıların paylaşımları, etkileşimleri ve konuşma hacimleri dikkate alınarak hazırlanan liste bu hafta da sıkı bir rekabete sahne oldu.

Haftanın birincisi hiç şaşırtmadı: Hande Erçel, sosyal medyada hem Türkiye’de hem de globalde geniş bir hayran kitlesine sahip olmasıyla bir kez daha zirveye oturdu. Rol aldığı projeler, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Erçel, haftayı açık ara farkla lider kapattı.

Listenin ikincisi ise başarılı performansıyla övgü toplayan Sinem Ünsal oldu.

Listenin ikincisi ise başarılı performansıyla övgü toplayan Sinem Ünsal oldu.

Ardından üçüncü sıraya yerleşen Afra Saraçoğlu, yüksek etkileşim oranıyla dikkat çekti. Listenin devamında Su Burcu Yazgı Coşkun, Aybüke Pusat, Demet Özdemir, Biran Damla Yılmaz, Lizge Cömert, Deniz Baysal ve Mina Demirtaş yer aldı.

İşte 11-17 Kasım haftasının sosyal medyada en popüler 10 kadın oyuncusu:

İşte 11-17 Kasım haftasının sosyal medyada en popüler 10 kadın oyuncusu:

1️⃣ Hande Erçel

2️⃣ Sinem Ünsal

3️⃣ Afra Saraçoğlu

4️⃣ Su Burcu Yazgı Coşkun

5️⃣ Aybüke Pusat

6️⃣ Demet Özdemir

7️⃣ Biran Damla Yılmaz

8️⃣ Lizge Cömert

9️⃣ Deniz Baysal

🔟 Mina Demirtaş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
