onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arkasından Bakakaldı: Ahu Yağtu Röportajdayken Bora Cengiz'in Ortamdan Hızla Uzaklaştığı Anlar Olay Oldu

Arkasından Bakakaldı: Ahu Yağtu Röportajdayken Bora Cengiz'in Ortamdan Hızla Uzaklaştığı Anlar Olay Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 11:15

Ahu Yağtu’nun kendinden 13 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz’le yaşadığı sürpriz aşk gündemdeki yerini koruyor. Çift geçtiğimiz günlerde Bebek’te el ele görüntülenmiş, aşklarını ilan etmişti. Ancak geçtiğimiz akşam galada yaşanan beklenmedik bir an ortalığı fena karıştırdı. Ahu Yağtu röportaj verirken Bora Cengiz’in ortamdan hızla uzaklaştığı anlar geceye damga vurdu. Yağtu bir yandan soruları yanıtlarken bir yandan da sevgilisinin gidişini arkasından izlemekle yetindi.

İşte detaylar!

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Sürpriz birliktelik ilk kez Bebek’te objektiflere yakalanınca ortaya çıkmış, el ele yürüyen ikili “İyi geceler” demekle yetinerek soruları yanıtsız bırakmıştı. Yaş farkı da dikkat çekmiş; 47 yaşındaki Ahu Yağtu’nun gönlünü 34 yaşındaki Bora Cengiz’e kaptırması magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Detaylardan ve çiftin ilk karelerinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aşklarını saklamayan çift, artık rahat rahat yan yana görünmeye başladı derken, geçtiğimiz akşam katıldıkları gala bu kez bambaşka bir detayla gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın