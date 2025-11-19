Arkasından Bakakaldı: Ahu Yağtu Röportajdayken Bora Cengiz'in Ortamdan Hızla Uzaklaştığı Anlar Olay Oldu
Ahu Yağtu’nun kendinden 13 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz’le yaşadığı sürpriz aşk gündemdeki yerini koruyor. Çift geçtiğimiz günlerde Bebek’te el ele görüntülenmiş, aşklarını ilan etmişti. Ancak geçtiğimiz akşam galada yaşanan beklenmedik bir an ortalığı fena karıştırdı. Ahu Yağtu röportaj verirken Bora Cengiz’in ortamdan hızla uzaklaştığı anlar geceye damga vurdu. Yağtu bir yandan soruları yanıtlarken bir yandan da sevgilisinin gidişini arkasından izlemekle yetindi.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Bora Cengiz’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Aşklarını saklamayan çift, artık rahat rahat yan yana görünmeye başladı derken, geçtiğimiz akşam katıldıkları gala bu kez bambaşka bir detayla gündem oldu.
