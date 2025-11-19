onedio
Taşacak Bu Deniz'deki Furtuna Konağı'nın Diziden Önceki Hali Ortaya Çıktı

Esra Demirci
19.11.2025 - 15:36

TRT 1 ekranlarının yeni reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz yine gündemde. Uzak Şehir'i geçerek haftanın en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, bu defa Furtuna Konağı'yla gündem oldu. Dizi için sıfırdan yapılan konağın ilk hali sosyal medyada gündem oldu.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi önce cuma akşamlarına şimdi de tüm hafta reytinglerde ağırlığını koyuyor.

Haftalık reyting sıralamasında haftalardır birinciliği elden bırakmayan Uzak Şehir'i alt eden Taşacak Bu Deniz'i dilimizden bir türlü düşüremiyoruz. Her yeni bölümüyle seyirciyi daha da bağlayan Taşacak Bu Deniz, bu defa dizide kullanılan bir mekanın değişimiyle gündemde.

Taşacak Bu Deniz'in nerede çekildiği sık sık merak ediliyor.

Çekimleri Trabzon'da yapılan dizi için hayranlar Karadeniz turuna çıkmaya dünden razı olurken dizide sık sık kullanılan Furtuna Konağı'nın ilk ve son hali sosyal medyada gündem oldu. Furtuna Konağı olarak kullanılan mekanın yenilenmeden önceki hali görenleri epey şaşırttı.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
