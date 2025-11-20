onedio
Televizyona ATV Dizisiyle Dönen Hülya Avşar, İddialı Yapımla Anlaştı!

Atv yerli dizi Hülya Avşar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 08:36

Son olarak 2021 yılında NOW'ın Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, uzun süredir televizyondan uzaktı. ATV'nin yeni ve iddialı dizisinden teklif aldığı ortaya çıkan Hülya Avşar, bu teklifi kabul etti. Avşar, ATV dizisindeki yeni rolü için başörtü takacak. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Magazin dünyasının en bomba isimlerinden Hülya Avşar, uzun süredir televizyon ekranında uzak.

Son olarak 2021 yılında NOW'ın Masumiyet dizisinde rol alan Avşar, dizinin final yapmasının ardından gelen teklifleri reddediyordu. Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından ATV'nin iddialı dizisiyle geri dönme kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar, ATV'nin yeni dizisi "Liliyar"dan gelen teklifi kabul etti.

Hülya Avşar, dizide Levent Ülgen'in canlandıracağı Faik'in kız kardeşi Fazilet olarak karşımıza çıkacak. Avşar, Liliyar dizisindeki rolü için başörtü takacak.

