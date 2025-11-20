Televizyona ATV Dizisiyle Dönen Hülya Avşar, İddialı Yapımla Anlaştı!
Son olarak 2021 yılında NOW'ın Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, uzun süredir televizyondan uzaktı. ATV'nin yeni ve iddialı dizisinden teklif aldığı ortaya çıkan Hülya Avşar, bu teklifi kabul etti. Avşar, ATV dizisindeki yeni rolü için başörtü takacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en bomba isimlerinden Hülya Avşar, uzun süredir televizyon ekranında uzak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar, ATV'nin yeni dizisi "Liliyar"dan gelen teklifi kabul etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın