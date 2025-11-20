onedio
Uzak Şehir Parodisi Yapmışlardı: ÇGH Evliya'nın Adım Adım "Sadakat Albora" Olduğu Anlar Yayınlandı

Uzak Şehir Parodisi Yapmışlardı: ÇGH Evliya'nın Adım Adım "Sadakat Albora" Olduğu Anlar Yayınlandı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 09:26

Çok Güzel Hareketler programının yeni bölümünde Uzak Şehir parodisi yapıldı. Oyunculardan Evliya Aykan, yapılan makyajla dizinin hanımağası Sadakat Albora'ya dönüştü. Evliya'nın makyajla Sadakat olduğu anlar sosyal medyada yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Çok Güzel Hareketler 2, her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisinin parodisiyle gündem oldu.

Çok Güzel Hareketler 2, her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisinin parodisiyle gündem oldu.

Yayınlanacak yeni bölümün fragmanında Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in parodisini gördük. Uzak Şehir skeci henüz yayınlanmadan büyük ilgi görüp sosyal medyada gündem olurken oyunculardan Evliya Aykan'ın Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat Albora karakterini taklit etmesi apayrı heyecan yarattı.

ÇGH 2'nin Uzak Şehir parodisi henüz gösterilmeden programın sosyal medya hesaplarından Evliya Aykan'ın makyajla Sadakat karakterine dönüştüğü anlar yayınlandı.

