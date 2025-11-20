Uzak Şehir Parodisi Yapmışlardı: ÇGH Evliya'nın Adım Adım "Sadakat Albora" Olduğu Anlar Yayınlandı
Çok Güzel Hareketler programının yeni bölümünde Uzak Şehir parodisi yapıldı. Oyunculardan Evliya Aykan, yapılan makyajla dizinin hanımağası Sadakat Albora'ya dönüştü. Evliya'nın makyajla Sadakat olduğu anlar sosyal medyada yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok Güzel Hareketler 2, her hafta yeni bir reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisinin parodisiyle gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın