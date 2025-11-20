O Dizi Haftalar Sonra Zirveye Çıktı! 19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu.
Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği ve NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı'nın ilk bölümünün yayınlandığı 19 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 19 Kasım reytinglerine Eşref Rüya damga vurdu ve haftalar sonra zirveye yerleşti. Sakıncalı dizisi ilk bölümüyle ortalama bir performans sergiledi.
Reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...
19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı.
19 Kasım Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
19 Kasım Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
19 Kasım Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
