O Dizi Haftalar Sonra Zirveye Çıktı! 19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 11:19

19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği ve NOW'ın yeni dizisi Sakıncalı'nın ilk bölümünün yayınlandığı 19 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 19 Kasım reytinglerine Eşref Rüya damga vurdu ve haftalar sonra zirveye yerleşti. Sakıncalı dizisi ilk bölümüyle ortalama bir performans sergiledi.

Reyting sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

19 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 19 Kasım Çarşamba günü aynı zamanda Sakıncalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Haftalardır ekrana gelen UEFA maçları sebebiyle çarşamba günleri diziler reytinglerde zirveyi göremiyordu. Eşref Rüya, uzun sürenin ardından 1. sırada yer alarak liderliğe geri döndü.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan dizisi ise düşüş trendini sürdürüyor.

19 Kasım Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

19 Kasım Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

19 Kasım Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

