Turabi Çamkıran, Survivor 2026'ya Katılmak İçin Tek Şartını Açıkladı
Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın Survivor 2026'ya dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Survivor'a dahil olan isimleri tek tek açıklarken Turabi'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Turabi, Survivor 2026'da yer almak için Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın en sansasyonel isimlerinden Turabi Çamkıran, Survivor 2026 hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Turabi Çamkıran'ın Survivor 2026 için tek şartı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın