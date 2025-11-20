onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Turabi Çamkıran, Survivor 2026'ya Katılmak İçin Tek Şartını Açıkladı

Turabi Çamkıran, Survivor 2026'ya Katılmak İçin Tek Şartını Açıkladı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.11.2025 - 13:32

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın Survivor 2026'ya dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Survivor'a dahil olan isimleri tek tek açıklarken Turabi'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Turabi, Survivor 2026'da yer almak için Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın en sansasyonel isimlerinden Turabi Çamkıran, Survivor 2026 hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Survivor'ın en sansasyonel isimlerinden Turabi Çamkıran, Survivor 2026 hakkında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Turbo Turabi olarak da bilinen Çamkıran, Survivor'a 3 kez katılmış ve 2 kez de şampiyon olmuştu. Survivor 2026 kadrosunda yer alıp almayacağı bilinmezken Turabi'den merak uyandıran bir paylaşım geldi. Turabi, Acun Ilıcalı'ya seslenerek Survivor'da yarışmak için bir şartı olduğunu açıkladı.

İşte Turabi Çamkıran'ın Survivor 2026 için tek şartı:

İşte Turabi Çamkıran'ın Survivor 2026 için tek şartı:

Acun abi bir iddia koysa;

‘Turbo 2026 Survivor’ında şampiyon olursa, O Ses Türkiye koltuğu onundur.’ diye, hemen yarın adaya inerim. Şampiyon olamazsam da müzik kariyerime son veririm.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın