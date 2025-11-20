onedio
Kısmetse Olur Çağrı Şimdi de Zahide Yetiş'in Programına Çıktı

Kısmetse Olur Çağrı Şimdi de Zahide Yetiş'in Programına Çıktı

20.11.2025 - 14:46

Zahide Yetiş, yeni sezona TV8'le devam ediyor. Zahide Yetiş'le Sence adlı bir tartışma programıyla ekranlara geri dönen Yetiş, burada her gün konuklarıyla beraber bir konuyu tartışıyor. Programa gelen konulardan biri ise sosyal medyayı ele geçirdi. Yemekteyiz ve Kısmetse Olur programlarıyla ünlenen Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in programında boy gösterdi.

Zahide Yetiş'in TV8 ekranlarında yayınlanan yeni gündüz kuşağı programı "Zahide Yetiş'le Sence" tam gaz devam ediyor.

Zahide Yetiş'in TV8 ekranlarında yayınlanan yeni gündüz kuşağı programı "Zahide Yetiş'le Sence" tam gaz devam ediyor.

Sevilen sunucu Zahide Yetiş, bu formatta her gün bir konuyu konuklarıyla beraber tartışıyor. Programın bugün yayınlanan bölümünde ise “Bedensel değişiklikler aşkı etkiler mi?” sorusu tartışıldı. Fakat programdaki bir konuk tanıdık çıkınca sosyal medyada ortalık karıştı.

Kısmetse Olur'da damat adayı olan ve Yemekteyiz'de "Çağrı'nın Lezzet Topları" adlı tatlısıyla gündem yaratan Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in konuğu oldu.

Kısmetse Olur'da damat adayı olan ve Yemekteyiz'de "Çağrı'nın Lezzet Topları" adlı tatlısıyla gündem yaratan Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in konuğu oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısını Zahide Yetiş'in programında gören seyirciler neye uğradığını şaşırdı. Çağrı Özer, programda 'Kilolu bir kadın yanıma yakışmaz. Sevgilimin yanıma yakışması şart' dedi.

