Kısmetse Olur Çağrı Şimdi de Zahide Yetiş'in Programına Çıktı
Zahide Yetiş, yeni sezona TV8'le devam ediyor. Zahide Yetiş'le Sence adlı bir tartışma programıyla ekranlara geri dönen Yetiş, burada her gün konuklarıyla beraber bir konuyu tartışıyor. Programa gelen konulardan biri ise sosyal medyayı ele geçirdi. Yemekteyiz ve Kısmetse Olur programlarıyla ünlenen Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in programında boy gösterdi.
Zahide Yetiş'in TV8 ekranlarında yayınlanan yeni gündüz kuşağı programı "Zahide Yetiş'le Sence" tam gaz devam ediyor.
Kısmetse Olur'da damat adayı olan ve Yemekteyiz'de "Çağrı'nın Lezzet Topları" adlı tatlısıyla gündem yaratan Çağrı Özer, Zahide Yetiş'in konuğu oldu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
