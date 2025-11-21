onedio
"İlahi Adalet Geç Kalır..." Bez Bebek'in Görüntü Yönetmeninden Evrim Akın'a Olay Sözler

Esra Demirci
21.11.2025 - 18:44

Bez Bebek, Alemin Kıralı, Avrupa Yakası gibi dizilerle izlediğimiz Evrim Akın, Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin olay iddialarıyla gündemden düşmüyor. Akın'ın Bez Bebek döneminde babasıyla ilişki yaşamaya başlayıp kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Keskinci'ye eski rol arkadaşlarından destek yağarken Bez Bebek'in görüntü yönetmeni Şahin Yiğit de olaya dahil oldu.

Çoğumuzun "Bez Bebek Nana" olarak tanıdığı Evrim Akın birkaç gündür gündemden düşmüyor.

Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında olay iddialarda bulundu. Keskinci, Akın'ın o dönemden beri babasıyla aşk yaşadığını açıklayıp bir de sette kendisinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

Evrim Akın ise bu iddialar karşısında yalanlama yapıp Asena Keskinci'nin babasıyla 3 yıllık bir ilişkisi olduğunu savundu.

Her iki taraf için de ünlü isimler ve set çalışanlarından açıklamalar gelirken olaya Bez Bebek dizisinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit de dahil oldu. Yiğit, Asena Keskinci'nin iddialarını doğrulayıp, Evrim Akın'a olay sözler söyledi.

İşte Bez Bebek dizisinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit'ten Evrim Akın hakkında olay sözler:

“Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye.

Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu.

İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi.

İlâhî adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz.

Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin, ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!”

