"İlahi Adalet Geç Kalır..." Bez Bebek'in Görüntü Yönetmeninden Evrim Akın'a Olay Sözler

“Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye.

Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu.

İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi.

İlâhî adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz.

Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin, ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!”