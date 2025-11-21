"İlahi Adalet Geç Kalır..." Bez Bebek'in Görüntü Yönetmeninden Evrim Akın'a Olay Sözler
Bez Bebek, Alemin Kıralı, Avrupa Yakası gibi dizilerle izlediğimiz Evrim Akın, Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin olay iddialarıyla gündemden düşmüyor. Akın'ın Bez Bebek döneminde babasıyla ilişki yaşamaya başlayıp kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Keskinci'ye eski rol arkadaşlarından destek yağarken Bez Bebek'in görüntü yönetmeni Şahin Yiğit de olaya dahil oldu.
Çoğumuzun "Bez Bebek Nana" olarak tanıdığı Evrim Akın birkaç gündür gündemden düşmüyor.
İşte Bez Bebek dizisinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit'ten Evrim Akın hakkında olay sözler:
