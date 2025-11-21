onedio
Tarkan'dan Müjdeli Haber: Konser Tarihlerini Uzattı

Dilara Şimşek
21.11.2025 - 16:31

Megastar Tarkan, Ocak 2026'da İstanbul'da gerçekleştireceği konserlere hazırlanıyor. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026'da konser vereceğini duyuran Tarkan'ın konser biletleri kısa sürede tükenmişti. Biletler satışa çıktığı anda internet sitesi çökerken sosyal medyada en çok konuşulan konu 'Tarkan'a bilet alamayanlar...' olmuştu. Yoğun talep üzerine Tarkan konser tarihlerini uzatma kararı aldı. Yeni tarihler Instagram hesabından paylaşıldı.

Tarkan yeni konser tarihlerini duyurdu.

Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da sahne alacak olan megastar Tarkan, yıllar sonra hayranlarının karşısına çıkacak. Son konserini 2019'da veren Tarkan'ın yeni konser duyurusu heyecan yaratmış ve biletleri saatler içerisinde tüketmişti. Yoğun talep nedeniyle Biletix çökmüş ve yaşananlar sosyal medyada goygoya dönmüştü. yoğun talep üzerine Tarkan, konser tarihlerini uzattı. 

Yeni konser tarihi 24-27-30-31 Ocak 2026 olarak duyuruldu.

Tarkan yeni konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Hitt Music Instagram hesabından yapılan paylaşımda yeni konser tarihinin biletleri 24 Kasım Pazartesi günü 11:00’de satışa çıkacak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
