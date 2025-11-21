Tarkan'dan Müjdeli Haber: Konser Tarihlerini Uzattı
Megastar Tarkan, Ocak 2026'da İstanbul'da gerçekleştireceği konserlere hazırlanıyor. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026'da konser vereceğini duyuran Tarkan'ın konser biletleri kısa sürede tükenmişti. Biletler satışa çıktığı anda internet sitesi çökerken sosyal medyada en çok konuşulan konu 'Tarkan'a bilet alamayanlar...' olmuştu. Yoğun talep üzerine Tarkan konser tarihlerini uzatma kararı aldı. Yeni tarihler Instagram hesabından paylaşıldı.
Tarkan yeni konser tarihlerini duyurdu.
Tarkan yeni konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?
