Dijital Kuyruklar Oluştu! Tarkan Konserlerinin Tüm Biletleri Saatler İçinde Tükendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 14:44

Megastar Tarkan uzun süredir sevenleriyle buluşmuyordu. 2019'dan beri konser vermeyen ünlü sanatçının Ocak 2026'da hayranlarıyla İstanbul'da buluşacağını duyurmasıyla on binlerce kişi adeta bilet satış sitesi ekranının önünde kamp kurdu. Saat 11.00'de başlayan bilet satışı nedeniyle Biletix çöktü, 100 bin kişinin olduğu dijital kuyruklar oluştu ve nihayetinde 17-20 ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek üç konser için de ayrılan tüm biletler saatler içinde tükendi.

Megastar 6 yıl sonra sahnelere geri dönüyor.

Ocak 2026'da gerçekleşecek konser serisine ait biletler ise bugün saat 11.00'de satışa sunuldu. Ancak Tarkan hayranları bu kadar talep olacağına kendileri bile inanamadı. Önce Biletix çöktü, ardından yüz bine varan sıranın oluştuğu kuyruklar ortaya çıktı. İçlerinde daha ekonomik ve daha pahalı olmak üzere pek çok kategorinin bulunduğu biletler birkaç saat içinde tamamen tükendi.

Bilet yoğunluğu sosyal medyaya da yansıdı.

twitter.com

Bilet bulabilmenin zorluğu şöyle özetlendi.

twitter.com

Bilet için sıralar oluştu ve sırada bekleyenler 100 bini aştı.

twitter.com

Diğer etkinliklerin aksine ekonomik biletlerle pahalı biletlerin bitmesi de yakın zamanlarda oldu.

Ve birkaç saat içinde üç günlük konser serisinin tüm biletleri tükendi.

4700 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkan tribün biletlerinin yanında fiyatları 17 bin TL'den başlayıp 32 bin 548 TL'ye kadar çıkan daha üst kategori biletler sosyal medyada ayrıca konuşulan konulardandı.

withlove_

Toki'den ev çıkma şansı, Tarkan'ın konserine bilet bulmaktan daha kolay 😃

Emre Sarıboğa

Güzel ülkem kafayı yedi en sonunda.

Kedi Topu

😡😡😡