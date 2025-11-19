Dijital Kuyruklar Oluştu! Tarkan Konserlerinin Tüm Biletleri Saatler İçinde Tükendi
Megastar Tarkan uzun süredir sevenleriyle buluşmuyordu. 2019'dan beri konser vermeyen ünlü sanatçının Ocak 2026'da hayranlarıyla İstanbul'da buluşacağını duyurmasıyla on binlerce kişi adeta bilet satış sitesi ekranının önünde kamp kurdu. Saat 11.00'de başlayan bilet satışı nedeniyle Biletix çöktü, 100 bin kişinin olduğu dijital kuyruklar oluştu ve nihayetinde 17-20 ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek üç konser için de ayrılan tüm biletler saatler içinde tükendi.
Megastar 6 yıl sonra sahnelere geri dönüyor.
Bilet yoğunluğu sosyal medyaya da yansıdı.
Bilet bulabilmenin zorluğu şöyle özetlendi.
Bilet için sıralar oluştu ve sırada bekleyenler 100 bini aştı.
Diğer etkinliklerin aksine ekonomik biletlerle pahalı biletlerin bitmesi de yakın zamanlarda oldu.
Ve birkaç saat içinde üç günlük konser serisinin tüm biletleri tükendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Toki'den ev çıkma şansı, Tarkan'ın konserine bilet bulmaktan daha kolay 😃
Güzel ülkem kafayı yedi en sonunda.
😡😡😡