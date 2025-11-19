Dijital Kuyruklar Oluştu! Tarkan Konserlerinin Tüm Biletleri Saatler İçinde Tükendi

Ocak 2026'da gerçekleşecek konser serisine ait biletler ise bugün saat 11.00'de satışa sunuldu. Ancak Tarkan hayranları bu kadar talep olacağına kendileri bile inanamadı. Önce Biletix çöktü, ardından yüz bine varan sıranın oluştuğu kuyruklar ortaya çıktı. İçlerinde daha ekonomik ve daha pahalı olmak üzere pek çok kategorinin bulunduğu biletler birkaç saat içinde tamamen tükendi.