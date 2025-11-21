onedio
Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 15:16

2019 yılından bu yana özel davetler ve geceler dışında Türkiye’de konser vermeyen Tarkan, ocak ayında İstanbul’da konser vereceğini duyurdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, biletlerin satışa çıkmasıyla yine ortalığı kasıp kavurdu.

Megastarın konserini kaçırmak istemeyenler Biletix’in internet sitesini çökertti; bilet kuyruğu 130 binlere dayandı. 4 bin TL-9 bin TL arasında değişen bilet fiyatları birkaç saat içerisinde tükendi. Tükenen biletler ise karaborsaya düştü. Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre Tarkan’ın karaborsa bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.

Tarkan yine megastarlığını konuşturdu. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

Megastar Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 2019 yılından bu yana konser vermeyen Tarkan'ın konser biletleri saatler içerisinde tükendi. 19 Kasım saat 11.00'da satışa çıkan konser biletleri gösterilen talepten dolayı sitenin çökmesine neden oldu. Vatandaşlar saatlerce bilet ekranına ulaşamazken en sonunda bilet kuyruğu oluştu. Kuyruk sayısı ise 130 binlere dayandı. Pek çok kişi siteye girmeyi başaramazken binlerce bilet saatler içerisinde tükendi. Bilet fiyatları ise şöyleydi:

  • Tribün 1. Kategori: 9.975 TL

  • Tribün 2. Kategori: 7.875 TL

  • Tribün 3. Kategori: 5.775 TL

  • Tribün 4. Kategori: 4.725 TL

  • Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş: 1.522,50 TL

  • VIP: 12.600 TL

Tarkan biletleri karaborsaya düştü. Bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.

Tarkan konser biletleri tükenmişken fırsatçılar da harekete geçti. Bilet fiyatları karaborsaya düştü ve fiyatı 85 bin lirayı aştı. Bir internet sitesinde en düşük bilet fiyatının 34 bin 168 olduğu görüldü. 85 bin 420 TL'lik biletin ise satılması ağızları açık bıraktı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
