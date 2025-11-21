Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!

2019 yılından bu yana özel davetler ve geceler dışında Türkiye’de konser vermeyen Tarkan, ocak ayında İstanbul’da konser vereceğini duyurdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, biletlerin satışa çıkmasıyla yine ortalığı kasıp kavurdu.

Megastarın konserini kaçırmak istemeyenler Biletix’in internet sitesini çökertti; bilet kuyruğu 130 binlere dayandı. 4 bin TL-9 bin TL arasında değişen bilet fiyatları birkaç saat içerisinde tükendi. Tükenen biletler ise karaborsaya düştü. Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre Tarkan’ın karaborsa bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.

Kaynak