Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!
2019 yılından bu yana özel davetler ve geceler dışında Türkiye’de konser vermeyen Tarkan, ocak ayında İstanbul’da konser vereceğini duyurdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, biletlerin satışa çıkmasıyla yine ortalığı kasıp kavurdu.
Megastarın konserini kaçırmak istemeyenler Biletix’in internet sitesini çökertti; bilet kuyruğu 130 binlere dayandı. 4 bin TL-9 bin TL arasında değişen bilet fiyatları birkaç saat içerisinde tükendi. Tükenen biletler ise karaborsaya düştü. Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre Tarkan’ın karaborsa bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan yine megastarlığını konuşturdu. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan biletleri karaborsaya düştü. Bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın