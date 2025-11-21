Türk Kadınını Temsil Etti: Doha Film Festivali'nde Boy Gösteren Ayça Ayşin Turan Güzelliğiyle Büyüledi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Ayşin Turan yeni dizisisinin yanı sıra, Doha Film Festivali’nin kırmızı halısında “Türk kadınını temsil eden isim” olarak gündeme geldi. Başrolünü Ekin Koç’la paylaştığı Vicdansız dizisinin yayınlanacağı platform olan TOD’un özel davetlisi olarak Katar’a giden oyuncu, hem dizi tanıtımı için hem de uluslararası bir festivalin açılışında Türkiye’yi temsilen boy gösterdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 20–28 Kasım tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılış gecesine Ayça Ayşin Turan da katıldı.
