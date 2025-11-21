onedio
Türk Kadınını Temsil Etti: Doha Film Festivali'nde Boy Gösteren Ayça Ayşin Turan Güzelliğiyle Büyüledi!

Türk Kadınını Temsil Etti: Doha Film Festivali'nde Boy Gösteren Ayça Ayşin Turan Güzelliğiyle Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 16:26

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayça Ayşin Turan yeni dizisisinin yanı sıra, Doha Film Festivali’nin kırmızı halısında “Türk kadınını temsil eden isim” olarak gündeme geldi. Başrolünü Ekin Koç’la paylaştığı Vicdansız dizisinin yayınlanacağı platform olan TOD’un özel davetlisi olarak Katar’a giden oyuncu, hem dizi tanıtımı için hem de uluslararası bir festivalin açılışında Türkiye’yi temsilen boy gösterdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İşte o anlar:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 20–28 Kasım tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılış gecesine Ayça Ayşin Turan da katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 20–28 Kasım tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Film Festivali’nin açılış gecesine Ayça Ayşin Turan da katıldı.

Turan, Vicdansız’ın yayın platformu TOD’un özel/onur davetlisi olarak gecede boy gösterdi. Festivalden yapılan paylaşımlarda Turan’ın açılış gecesinde, uluslararası basının da takip ettiği kırmızı halıda yürüdüğü öğrenildi.

Festivalde Türk kadınını temsil eden isim güzelliğiyle büyüledi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
