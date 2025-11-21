Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sıla Türkoğlu, NOW'ın İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!
Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Diziden olaylı bir şekilde ayrılan Türkoğlu, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Sıla Türkoğlu, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Sıla Türkoğlu, NOW'ın yeni yıl için iddialı dizisi "Doc" ile anlaştı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
