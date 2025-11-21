onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sıla Türkoğlu, NOW'ın İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 22:40

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Diziden olaylı bir şekilde ayrılan Türkoğlu, Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Sıla Türkoğlu'nun yeni dizisi merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Sıla Türkoğlu, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılmış ve ardından Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıkmıştı.

Sıla Türkoğlu'na Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığının ardından pek çok diziden teklif gelse de genç oyuncu henüz hiçbir projeyle anlaşmamıştı. Fakat Birsen Altuntaş, büyük bombayı patlattı.

Sıla Türkoğlu, NOW'ın yeni yıl için iddialı dizisi "Doc" ile anlaştı.

Aralık ayında sete çıkması planlanan yerli 'Doc' uyarlaması için hazırlıklar sürüyor. İbrahim Çelikkol ve Alina Boz'un başrollerde yer alacağı dizide son dakika gelişmesi yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol Alina Boz yerine Sıla Türkoğlu geldi.

Altuntaş aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'nin eski yönetmeni Ketche'nin 'Doc' uyarlamasının yönetmeni olduğunu ve Türkoğlu'nu bizzat kendisinin çağırdığını iddia etti.

Esra Demirci
