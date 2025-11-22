Eleni'yi Öğrenecekler mi? Taşacak Bu Deniz Yönetmeni Paylaşımıyla Heyecan Yarattı
TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşam (21 Kasım) yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı. Seyirci bölüm boyunca Eleni'nin Esme ve Adil'in kızı olduğunu öğrenmesini beklese de istenilen olmadı. Yine de Taşacak Bu Deniz kendi reyting rekorunu kırarak 15 reyting aldı. Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, yaptığı paylaşımla heyecan yarattı.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi haline geldi.
Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, paylaşımıyla heyecan yarattı.
Dizide Zarife Furtuna'yı canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan yönetmen Çağrı Bayrak'a yanıt geldi.
