onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eleni'yi Öğrenecekler mi? Taşacak Bu Deniz Yönetmeni Paylaşımıyla Heyecan Yarattı

Eleni'yi Öğrenecekler mi? Taşacak Bu Deniz Yönetmeni Paylaşımıyla Heyecan Yarattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 11:38

TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşam (21 Kasım) yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde zirvede yer aldı. Seyirci bölüm boyunca Eleni'nin Esme ve Adil'in kızı olduğunu öğrenmesini beklese de istenilen olmadı. Yine de Taşacak Bu Deniz kendi reyting rekorunu kırarak 15 reyting aldı. Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, yaptığı paylaşımla heyecan yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi haline geldi.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi haline geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin 4 sezonluk galibiyet serisini yerle bir eden Taşacak Bu Deniz, her yeni bölümde rekor tazeliyor. Dün akşam (21 Kasım) yayınlanan bölümüyle 15 reytingi aşan Taşacak Bu Deniz, özellikle Eleni'nin Esme ve Adil'in kızı olduğu gerçeğinin ifşa olacağı heyecanıyla seyirciyi kendine bağladı. 

Bölüm sonunda Şerif'in oyunuyla Eleni'nin Hicran'ın kızı olduğunun açıklanması seyirciyi büyük hayal kırıklığına uğratırken dizinin yönetmeninden beklenmedik bir paylaşım geldi.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, paylaşımıyla heyecan yarattı.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, paylaşımıyla heyecan yarattı.

Taşacak Bu Deniz'in reyting sonuçlarına yorum yazan Çağrı Bayrak 'Asıl bölüm haftaya' yazarak beklentiyi artırdı. Seyircinin aklına ise Eleni gerçeğinin artık ortaya çıkacağı geldi.

Dizide Zarife Furtuna'yı canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan yönetmen Çağrı Bayrak'a yanıt geldi.

Dizide Zarife Furtuna'yı canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan yönetmen Çağrı Bayrak'a yanıt geldi.

“Hocam izleyicilerimize sakinleştirici hediyesi verecek bir sponsor mu bulsak, 8-9 için?”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın