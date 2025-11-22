Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'da Figüran Olduğu Sahne Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Son dönemde 'Eşref Tek' karakteriyle gönlümüze tekrardan taht kuran Çağatay Ulusoy, meğer yıllar önce Kanal D'nin hala devam eden Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak rol almış. Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'daki hali sosyal medyada gündem oldu.
Eşref Rüya dizisiyle fırtına gibi esen Çağatay Ulusoy, meğer kariyerinin başında Arka Sokaklar dizisinde rol almış.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
