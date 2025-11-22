onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'da Figüran Olduğu Sahne Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'da Figüran Olduğu Sahne Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Çağatay Ulusoy Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 09:48

Son dönemde 'Eşref Tek' karakteriyle gönlümüze tekrardan taht kuran Çağatay Ulusoy, meğer yıllar önce Kanal D'nin hala devam eden Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak rol almış. Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'daki hali sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Eşref Rüya dizisiyle fırtına gibi esen Çağatay Ulusoy, meğer kariyerinin başında Arka Sokaklar dizisinde rol almış.

Eşref Rüya dizisiyle fırtına gibi esen Çağatay Ulusoy, meğer kariyerinin başında Arka Sokaklar dizisinde rol almış.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da rol alan Çağatay Ulusoy, 'Eşref Tek' efsanesini yarattı. Yerli dizilerin aranan başrolü olan Ulusoy, kariyerinin henüz başındayken Arka Sokaklar'da ufak bir rolle karşımıza çıktı. Fakat biz bunu yıllar sonra fark ettik.

Yıllar önce Arka Sokaklar'da figüran olan Çağatay Ulusoy, Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in olduğu sahnede oyuncunun hemen arkasında yer almış. Restoranda oturup yemek yiyen figüran rolündeki Çağatay Ulusoy'un o halleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın