Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar'da Figüran Olduğu Sahne Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da rol alan Çağatay Ulusoy, 'Eşref Tek' efsanesini yarattı. Yerli dizilerin aranan başrolü olan Ulusoy, kariyerinin henüz başındayken Arka Sokaklar'da ufak bir rolle karşımıza çıktı. Fakat biz bunu yıllar sonra fark ettik.

Yıllar önce Arka Sokaklar'da figüran olan Çağatay Ulusoy, Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in olduğu sahnede oyuncunun hemen arkasında yer almış. Restoranda oturup yemek yiyen figüran rolündeki Çağatay Ulusoy'un o halleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.