Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'dan Asena Keskin'e Destek Yorumu
Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin o dönemki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar ortalığı karıştırdı. Evrim Akın'ın Bez Bebek setinde kendisine şiddet gösterdiği ve babasıyla ilişkisi olduğunu açıklayan Keskinci'ye aynı dizide rol aldığı Elif Ceren Balıkçı'dan destek geldi. Balıkçı, Bez Bebek dizisinde Pompirikya karakterini canlandırmıştı.
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla ortalığı karıştırdı.
Bez Bebek dizisinde Pompirikya karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi.
İşte Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın Asena Keskinci'ye destek paylaşımı:
