Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'dan Asena Keskin'e Destek Yorumu

Bez Bebek dizisinde beraber rol alan Akın ve Keskinci, yıllar sonra hiç umulmadık birtakım olaylarla gündem oldu. Yayınladığı videolarla Evrim Akın'ın Bez Bebek zamanında kendisine kötü davranıp şiddet uyguladığını iddia eden Keskinci, ayrıca Akın'ın babasıyla ilişkisi olduğunu açıkladı.

Evrim Akın cephesinden ise tüm bunlara avukatı aracılığıyla yalanlama geldi. Her iki taraf için de çevreleri ve çalışma arkadaşları açıklamalar yaparken bir açıklama da Bez Bebek'te çocuk oyuncu olarak rol alan Elif Ceren Balıkçı'dan geldi.