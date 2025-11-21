onedio
Bez Bebek'in Çocuk Oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'dan Asena Keskin'e Destek Yorumu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 23:24

Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin o dönemki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar ortalığı karıştırdı. Evrim Akın'ın Bez Bebek setinde kendisine şiddet gösterdiği ve babasıyla ilişkisi olduğunu açıklayan Keskinci'ye aynı dizide rol aldığı Elif Ceren Balıkçı'dan destek geldi. Balıkçı, Bez Bebek dizisinde Pompirikya karakterini canlandırmıştı.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla ortalığı karıştırdı.

Bez Bebek dizisinde beraber rol alan Akın ve Keskinci, yıllar sonra hiç umulmadık birtakım olaylarla gündem oldu. Yayınladığı videolarla Evrim Akın'ın Bez Bebek zamanında kendisine kötü davranıp şiddet uyguladığını iddia eden Keskinci, ayrıca Akın'ın babasıyla ilişkisi olduğunu açıkladı.

Evrim Akın cephesinden ise tüm bunlara avukatı aracılığıyla yalanlama geldi. Her iki taraf için de çevreleri ve çalışma arkadaşları açıklamalar yaparken bir açıklama da Bez Bebek'te çocuk oyuncu olarak rol alan Elif Ceren Balıkçı'dan geldi.

Bez Bebek dizisinde Pompirikya karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı, Asena Keskinci'ye destek verdi.

Asena Keskinci ile beraber Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Balıkçı, Keskinci'nin paylaşımına yorum yazarak desteğini açıkladı.

İşte Bez Bebek'in çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı'nın Asena Keskinci'ye destek paylaşımı:

“Güzel başarılı dostum benim daima seninle gurur duyuyorum. ❤️ belki çocuktuk çok şey yaşatıldı ama artık büyüdük konuşma vakti. Her zaman arkandayım. Ne söylüyorsan da her şey doğrudur. Seni çoook seviyorum ❤️❤️❤️ @asenakeskinci”

