Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Deren Talu, Yeni Test Sonuçlarını Yayınladı

Deren Talu
21.11.2025 - 21:39

8 Ekim günü pek çok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş ve bazı isimlerin kanı ile saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmıştı. Bu isimlerden ikisi de Derin ve Deren Talu'ydu. Sosyal medyadan bir test daha yaptıracağını açıklayan Talu kardeşlerden Deren Talu, gelen test sonucunu Instagram'da paylaştı.

Ekim ayında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Dilan Polat, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Derin Talu, Deren TaluBerrak Tüzünataç, Birce Akalay’ın saç ve kan örneklerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Fakat Derin ve Deren Talu kardeşler bu sonuçları reddedip bir test daha yaptıracaklarını açıklamışlardı.

Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptırdıkları uyuşturucu testinin sonucunu duyurdu.

Talu kardeşlerin açıklamasından burada bahsetmiştik:

Deren Talu, Instagram'dan uyuşturucu testi sonucunun belgesini yayınladı.

Ünlü isim 'Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım' notunu düştü. Kardeşi Derin Talu'dan ise bu yönde bir paylaşım henüz gelmedi.

