Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Deren Talu, Yeni Test Sonuçlarını Yayınladı
8 Ekim günü pek çok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş ve bazı isimlerin kanı ile saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmıştı. Bu isimlerden ikisi de Derin ve Deren Talu'ydu. Sosyal medyadan bir test daha yaptıracağını açıklayan Talu kardeşlerden Deren Talu, gelen test sonucunu Instagram'da paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim ayında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deren Talu, Instagram'dan uyuşturucu testi sonucunun belgesini yayınladı.
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın