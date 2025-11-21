Tarkan'ın Konser Biletlerinin Saatler İçinde Tükenmesine Sinan Akçıl'dan İmalı Sözler
Megastar Tarkan'ın Ocak 2026'daki konser biletleri saatler içinde tükendi. Bilet satın almak isteyen hayranlar satış yapılan web sitenin çökmesine neden olurken yoğun ilgi karşılığında Tarkan'ın konser tarihleri uzatıldı. Söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, Tarkan'ın saatler içinde tükenen biletlerine inanmayarak imalı bir paylaşımda bulundu.
Megastar Tarkan'ın konser biletleri saatler içinde tükendi.
Sinan Akçıl, Tarkan'ın konser biletlerinin tükenmesine inanmamış.
İşte Sinan Akçıl'ın Tarkan'ın konser biletlerinin hemen tükenmesi hakkındaki o sözleri:
Sinan Akçıl'ın o sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı:
