Tarkan'ın Konser Biletlerinin Saatler İçinde Tükenmesine Sinan Akçıl'dan İmalı Sözler

Tarkan'ın Konser Biletlerinin Saatler İçinde Tükenmesine Sinan Akçıl'dan İmalı Sözler

Tarkan Sinan Akçıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 19:15 Son Güncelleme: 21.11.2025 - 19:16

Megastar Tarkan'ın Ocak 2026'daki konser biletleri saatler içinde tükendi. Bilet satın almak isteyen hayranlar satış yapılan web sitenin çökmesine neden olurken yoğun ilgi karşılığında Tarkan'ın konser tarihleri uzatıldı. Söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, Tarkan'ın saatler içinde tükenen biletlerine inanmayarak imalı bir paylaşımda bulundu.

Ocak 2026 için konser takvimini duyuran Tarkan'ın konser biletleri dün (20 Kasım) satışa çıktı. Tarkan hayranları biletlere rağbet edince satışların yapıldığı web site çöktü ve satın alım yapmak isteyen herkes dijital ortamda sıraya girdi.

Sırası gelenler Tarkan biletini satın alırken diğerleri eli boş döndü fakat bu yoğun talebin ardından Tarkan konser tarihlerinin uzatıldığı duyuruldu. Dünden beri sosyal medyada Tarkan konserine gösterilen talep konuşulurken Sinan Akçıl olay sözleriyle ortalığı karıştırdı.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla epey imalı sözler etti. Tarkan'ın konser biletlerinin saatler içinde tükendiğine inanmayan Akçıl, söz konusu olayı 'pazarlama taktiği' olarak yorumladı.

“Gerçekten 100,150 bin kişi aynı gün aynı saatte bilet alıyor mu bu ülkede? Ben hiç zannetmiyorum… Pazarlama tekniği sen ne yüce şeysin...”

