Adliye'ye Gitti: Oyuncu Kaan Yıldırım Savcılığa İfade Verdi

Dilara Şimşek
21.11.2025 - 19:04

Geçen aylarda ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi test vermişti. Testi pozitif çıkan 8 kişiden biri de oyuncu Kaan Yıldırım olmuştu. Kaan Yıldırım, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaan Yıldırım, savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de ünlü isimlere soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişinin ifadesi alındı. İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 

19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi. 

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaan Yıldırım'ın adliyedeki görüntüsü👇🏻

