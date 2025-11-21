Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın Annesinden Evrim Akın'a Destek Paylaşımı

Çocuğumla birlikte programın iki sezonu boyunca, yaklaşık 200 bölüm boyunca yer aldık ve bu süreç bizim için çok özel ve değerliydi.

Kızım bu süreçte herhangi bir olumsuz olay yaşamadı, hep güvende ve mutlu hissetti.

Hâlâ Evrim Hanım ile görüşüyoruz ve yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüz.

Bu paylaşım tamamen bizim veli olarak kendi gözlemimiz ve duygularımızdır.

Ve biz #evrimakın çok seviyoruz 💞💞🥺”