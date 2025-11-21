Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın Annesinden Evrim Akın'a Destek Paylaşımı
Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde beraber rol aldığı Asena Keskinci'nin yayınladığı itiraf videosuyla sosyal medyada gündemden düşmüyor. Asena Keskinci'ye şiddet uyguladığı ve babasıyla ilişki yaşadığı yönündeki iddialarla bir anda gündeme oturan Evrim Akın'a Çocuktan Al Haber programında yer alan Ebrar Demirbilek'in annesinden destek paylaşımı geldi.
Bez Bebek Nana olarak tanıdığımız Evrim Akın hakkındaki iddialar aldı başını yürüdü.
Çocuktan Al Haberi'nde "Kutu Bebek Ebrar" olarak bildiğimiz Ebrar Demirbilek'in annesi de olaya dahil oldu ve Evrim Akın'a destek paylaşımı yaptı.
İşte Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın annesinin Evrim Akın'a destek için yaptığı o paylaşım:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
