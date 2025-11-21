onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın Annesinden Evrim Akın'a Destek Paylaşımı

Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın Annesinden Evrim Akın'a Destek Paylaşımı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.11.2025 - 20:19

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde beraber rol aldığı Asena Keskinci'nin yayınladığı itiraf videosuyla sosyal medyada gündemden düşmüyor. Asena Keskinci'ye şiddet uyguladığı ve babasıyla ilişki yaşadığı yönündeki iddialarla bir anda gündeme oturan Evrim Akın'a Çocuktan Al Haber programında yer alan Ebrar Demirbilek'in annesinden destek paylaşımı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bez Bebek Nana olarak tanıdığımız Evrim Akın hakkındaki iddialar aldı başını yürüdü.

Bez Bebek Nana olarak tanıdığımız Evrim Akın hakkındaki iddialar aldı başını yürüdü.

Bez Bebek dizisinde Yağmur'u canlandıran Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında olay iddialarda bulundu. Set ortamında kendisine kötü davrandığı, şiddet gösterdiğini açıklayan Keskinci, ayrıca Akın'ın babasıyla o dönemden beri ilişkisi olduğunu itiraf etti. Evrim Akın bu iddiaları reddederken pek çok isimden Asena Keskinci'yi doğrulayan açıklamalar geldi.

Çocuktan Al Haberi'nde "Kutu Bebek Ebrar" olarak bildiğimiz Ebrar Demirbilek'in annesi de olaya dahil oldu ve Evrim Akın'a destek paylaşımı yaptı.

Çocuktan Al Haberi'nde "Kutu Bebek Ebrar" olarak bildiğimiz Ebrar Demirbilek'in annesi de olaya dahil oldu ve Evrim Akın'a destek paylaşımı yaptı.

Çocuktan Al Haberi'ni uzun yıllar sunan Evrim Akın'ın kızıyla olan bir videosunu paylaşan anne Leyla Demirbilek, iddiaların odağındaki Akın'a destek oldu. Demirbilek, paylaşımını birkaç saat sonra sildi.

İşte Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın annesinin Evrim Akın'a destek için yaptığı o paylaşım:

İşte Çocuktan Al Haberi Ebrar'ın annesinin Evrim Akın'a destek için yaptığı o paylaşım:

Çocuğumla birlikte programın iki sezonu boyunca, yaklaşık 200 bölüm boyunca yer aldık ve bu süreç bizim için çok özel ve değerliydi.

Kızım bu süreçte herhangi bir olumsuz olay yaşamadı, hep güvende ve mutlu hissetti.

Hâlâ Evrim Hanım ile görüşüyoruz ve yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüz.

Bu paylaşım tamamen bizim veli olarak kendi gözlemimiz ve duygularımızdır.

Ve biz #evrimakın çok seviyoruz 💞💞🥺”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın