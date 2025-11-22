onedio
Kendi Rekorunu Kırdı, 15 Reytingi Geçti: 21 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kendi Rekorunu Kırdı, 15 Reytingi Geçti: 21 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 10:52

21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yayınlandığı 21 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan birden arttırdı. Taşacak Bu Deniz'in özet bölümü Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü geçti.

İşte, 21 Kasım Cuma Reyting Sonuçları...

21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı. Eleni'nin annesinin kim olduğu konusuyla merak yaratan Taşacak Bu Deniz yine reytinglerde zirveye oturdu. TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de zirvede yer aldı ve kendi reyting rekorunu kırdı. Taşacak Bu Deniz 15 reytingi aşarken özetiyle bile Kızılcık Şerbeti'ni geçti.

Ayrılıkların yaşandığı ve 6 aylık zaman atlamasıyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde düşüş yaşamaya devam etti.

21 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

21 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.77 (1)

AB: 13.68 (1)

ABC: 15.11 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.26 (3)

AB: 6.56 (3)

ABC: 7.09 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.34 (4)

AB: 2.10 (13)

ABC: 3.59 (78

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
