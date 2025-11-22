Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölmediğinin Gösterildiği Fragman Beyin Yaktı
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl karakterleri ölerek diziye veda etti. 114. bölümde 'Ünallardan biri hayatta olabilir' ipucu verilse de bu kişinin Doğa olabileceğini tahmin edemedik. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil'in yüzü sargılı bir kadınla görüştüğünü ve bu kadının Doğa olduğunu söylediğini gördük.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, diziden ayrılışıyla herkesi şaşırtmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil, kazadan sağ kurtulan Doğa'yı buluyor.
