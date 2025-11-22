onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölmediğinin Gösterildiği Fragman Beyin Yaktı

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölmediğinin Gösterildiği Fragman Beyin Yaktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.11.2025 - 14:58

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Mustafa ve Işıl karakterleri ölerek diziye veda etti. 114. bölümde 'Ünallardan biri hayatta olabilir' ipucu verilse de bu kişinin Doğa olabileceğini tahmin edemedik. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil'in yüzü sargılı bir kadınla görüştüğünü ve bu kadının Doğa olduğunu söylediğini gördük.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, diziden ayrılışıyla herkesi şaşırtmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nden kendi isteğiyle ayrılan Türkoğlu'nun vedasının ardından dizinin senaryosunun ne yönde ilerleyeceği merak edilirken 114. bölüm 6 aylık zaman atlamasıyla başladı. Mustafa, Doğa ve Işıl'ın öldüğü bir senaryoyla ilerleyen hikayede Asil'in Ünal ailesinden birinin hayatta olabileceğine dair açıklaması kafaları karıştırsa da akıllara asla Doğa gelmemişti. Fakat yayınlanan yeni bölüm fragmanı bizi daha da şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil, kazadan sağ kurtulan Doğa'yı buluyor.

Yüzü tamamen sargılı olan Doğa'nın yüzünü açtığı fragmanla beraber karakterin başka birisi tarafından canlandırılacağı iddiaları ortaya atıldı. Tabii söz konusu gelişmeyi saçma bulan Şerbo fanlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazla.

Gelen yorumlardan bazıları da burada:

