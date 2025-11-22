Güzel Oyuncu Cennetin Çocukları Dizisine Katıldı: Görme Engelli Öğretmene Hayat Verecek
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, hem kadrosuyla hem de hikayesiyle güzel reytingler almayı başarıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cennetin Çocukları yeni sezon başlangıcında ilk kez izleyici karşısına çıktı.
Hikayenin genişlemesiyle birlikte Gülper Özdemir de kadroya katıldı.
