onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Güzel Oyuncu Cennetin Çocukları Dizisine Katıldı: Görme Engelli Öğretmene Hayat Verecek

Güzel Oyuncu Cennetin Çocukları Dizisine Katıldı: Görme Engelli Öğretmene Hayat Verecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 17:20

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, hem kadrosuyla hem de hikayesiyle güzel reytingler almayı başarıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye bir oyuncunun daha katıldığını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cennetin Çocukları yeni sezon başlangıcında ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Cennetin Çocukları yeni sezon başlangıcında ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Reytinglerle ve rakipleriyle mücadele edemeyip erken final yapan yeni sezon dizilerinin aksine Cennetin Çocukları seyirciye hitap etmeyi başardı. Böylelikle hikaye de her yeni bölümle birlikte genişliyor.

Hikayenin genişlemesiyle birlikte Gülper Özdemir de kadroya katıldı.

Hikayenin genişlemesiyle birlikte Gülper Özdemir de kadroya katıldı.

Özdemir, görme engelli Ahsen Öğretmen karakterine hayat verecek. Dizinin çocuk oyuncusu Ada Mihrioğlu’nun hayat verdiği Ayşe’nin öğretmeni olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın