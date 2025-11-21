onedio
Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Cihan’ı Eleştiren Yorumları Beğenince İşler Kızıştı

Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Cihan’ı Eleştiren Yorumları Beğenince İşler Kızıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 15:36

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon seyircilerin hiç beklemediği bir gelişme yaşanmış ve Boran karakteri diziye geri dönmüştü. Alya’nın eski eşi olması nedeniyle de hayranlar ikiye bölünmüştü. Kimi Alya Cihan ikilisini desteklerken kimiyse Alya Boran ikilisini desteklemişti. Şimdiyse Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu beğeni bıraktığı yorumlarla konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

Boran’ın öldüğü düşünülürken diziye geri dönüşü izleyicileri şoke etmişti.

Boran’ın öldüğü düşünülürken diziye geri dönüşü izleyicileri şoke etmişti.

Alya ve Cihan ikilisi dizi dünyasının bugüne kadar en sevilen çiftlerinden. Ancak Boran’ın diziye dönmesiyle birlikte kafalar da karıştı. Burç Kümbetlioğlu’nun Instagram hesabına da hayranlardan yorumlar geldi.

Burç Kümbetlioğlu’nun aşağıda yer alan iki yoruma beğeni bıraktığı ortaya çıktı.

Burç Kümbetlioğlu’nun aşağıda yer alan iki yoruma beğeni bıraktığı ortaya çıktı.

Beğenileri gören hayranlar adeta deliye döndü ve Alya Cihan çiftini savundukları yorumlar yazmaya başladı. Beğeniler magazine de konu olunca Burç Kümbetlioğlu hemen geri çekti.

