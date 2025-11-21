Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu, Cihan’ı Eleştiren Yorumları Beğenince İşler Kızıştı

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon seyircilerin hiç beklemediği bir gelişme yaşanmış ve Boran karakteri diziye geri dönmüştü. Alya’nın eski eşi olması nedeniyle de hayranlar ikiye bölünmüştü. Kimi Alya Cihan ikilisini desteklerken kimiyse Alya Boran ikilisini desteklemişti. Şimdiyse Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu beğeni bıraktığı yorumlarla konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!