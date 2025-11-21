onedio
Firaz’ın Yeri Çabuk Doldu: Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın Eski Partneri Geri Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
21.11.2025 - 13:34

Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birbirinden ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı. Yasak aşkla başlayan yeni sezon RTÜK’ten uyarı aldı, başrol oyuncular kadrodan ayrıldı, birbiriyle küs olan ekip arkadaşları gündemden düşmedi derken kaotik olaylara imza atmışlardı. Şimdiyse diziden ayrılan bir oyuncunun kadroya geri döndüğü açıklandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Nursema karakterinin partneri olan Firaz, diziye veda etmişti.

Nursema’nın kiminle partner olacağı ise merak konusu olmuştu. İzleyiciler tahminlerini dile getirirken beklenmedik bir hamle geldi. Birsen Altuntaş, Nursema’nın diziden ayrılan eski partnerlerinden birinin geri döneceğini açıkladı.

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’ne geri geliyor!

Rüzgar’a hayat veren Yiğit Kirazcı 117. bölümle dizide yeniden yer alacak. Kızılcık Şerbeti’nin yenilenen hikayesi henüz tam oturmadı. Bakalım sezonu nasıl tamamlayacaklar?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
