Firaz’ın Yeri Çabuk Doldu: Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın Eski Partneri Geri Dönüyor!
Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon birbirinden ilginç gelişmelere ev sahipliği yaptı. Yasak aşkla başlayan yeni sezon RTÜK’ten uyarı aldı, başrol oyuncular kadrodan ayrıldı, birbiriyle küs olan ekip arkadaşları gündemden düşmedi derken kaotik olaylara imza atmışlardı. Şimdiyse diziden ayrılan bir oyuncunun kadroya geri döndüğü açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Nursema karakterinin partneri olan Firaz, diziye veda etmişti.
Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’ne geri geliyor!
