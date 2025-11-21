Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Katılan Genç Mert Ramazan Demir’e Olan Benzerliğiyle Gündemde
Kim Milyoner Olmak İster yarışması her perşembe olduğu gibi dün de yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar hedeflerine ulaşabilmek için heyecan dolu anlar yaşadı. Ancak bu sefer Milyoner’de sorulan sorular değil, bir yarışmacının ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e benzerliği dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!
Dün yayınlanan bölümün ardından pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümün tanıtımı yayınlandı.
Kıyaslamanız için Mert Ramazan Demir’in fotoğrafını da şöyle bırakalım 👇
