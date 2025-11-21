onedio
Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Katılan Genç Mert Ramazan Demir’e Olan Benzerliğiyle Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
21.11.2025 - 12:10

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her perşembe olduğu gibi dün de yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar hedeflerine ulaşabilmek için heyecan dolu anlar yaşadı. Ancak bu sefer Milyoner’de sorulan sorular değil, bir yarışmacının ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e benzerliği dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim!

Dün yayınlanan bölümün ardından pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümün tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda yer alan yarışmacılar arasında Mert Ramazan Demir’e benzeyen genç kısa sürede gündem oldu. Kaşları, burun yapısı ve saç şekliyle Yalı Çapkını’yla ünlenen yıldızın adeta ikizi gibiydi.

Kıyaslamanız için Mert Ramazan Demir’in fotoğrafını da şöyle bırakalım 👇

X kullanıcıları benzerliğe dair tweetler atmaya başlayınca etkileşimler aldı başını gitti. Herkes çok benzediklerini dile getirmişti. Bakalım pazar günü yayınlanacak Milyoner yarışmasında bu konuya dair sohbetler olacak mı?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
