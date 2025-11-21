onedio
Taşacak Bu Deniz’in Sevilen Oyuncusu Erdem Şanlı’nın Eski Tweetleri Ortaya Çıkınca Goygoycular Coştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
21.11.2025 - 10:48

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, son zamanların en sevilen dizilerinden oldu. Dizide yer alan oyuncular da kısa sürede hayran kitlelerini genişletti. İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı da yakışıklılığıyla, başarılı oyunculuğuyla sık sık X’te konu olan isimlerden. Şimdiyse dizisever X kullanıcıları Erdem Şanlı’ya derin bir stalk yaparak eski tweetlerini ortaya çıkardı. 

Başarılı oyuncunun ergenlik yıllarında attığı tweetleri görenler goygoyu coşturdu… Gelin birkaçına birlikte bakalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
