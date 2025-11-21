Taşacak Bu Deniz’in Sevilen Oyuncusu Erdem Şanlı’nın Eski Tweetleri Ortaya Çıkınca Goygoycular Coştu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, son zamanların en sevilen dizilerinden oldu. Dizide yer alan oyuncular da kısa sürede hayran kitlelerini genişletti. İso karakterine hayat veren Erdem Şanlı da yakışıklılığıyla, başarılı oyunculuğuyla sık sık X’te konu olan isimlerden. Şimdiyse dizisever X kullanıcıları Erdem Şanlı’ya derin bir stalk yaparak eski tweetlerini ortaya çıkardı.

Başarılı oyuncunun ergenlik yıllarında attığı tweetleri görenler goygoyu coşturdu… Gelin birkaçına birlikte bakalım!