Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un Başrolündeki Doc Dizisine Genç Yıldız Transferi!

Elif Sude Yenidoğan
21.11.2025 - 09:44

İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc, Türkiye’ye uyarlanıyor. NOW’da ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosu için çalışmalar titizlikle sürerken genç bir isme de şans verildiğini Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin o oyuncu kim, dizi ne zaman başlayacak, yönetmen kim olacak birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Doc dizisinde başrol için birçok ünlü isimle görüşülmüştü.

Sonuç olarak ise Alina Boz ile İbrahim Çelikkol’a karar verildi. İkilinin sahneleri için hayranlar şimdiden heyecanlanmış durumda. Dizi Dass Yapım imzalı olurken, yönetmen ise Ketche olacak. Setin ise aralık ayında başlayacağı söyleniyor.

Dizinin kadrosunda yeni yüzlere de şans verildi.

Genç oyuncu Berk Özgür, Doc dizisi için imzaları attı. Ali Kocaman rolüyle izleyeceğiz kendisini. 

Aynı zamanda kadroda olacağı bilinen diğer oyuncular ise Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Merve Bulut, Yasemin Yazıcı ve Esra Akkaya.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
