Alina Boz ve İbrahim Çelikkol’un Başrolündeki Doc Dizisine Genç Yıldız Transferi!
İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi olan Doc, Türkiye’ye uyarlanıyor. NOW’da ekranlara gelmesi planlanan dizinin kadrosu için çalışmalar titizlikle sürerken genç bir isme de şans verildiğini Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin o oyuncu kim, dizi ne zaman başlayacak, yönetmen kim olacak birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doc dizisinde başrol için birçok ünlü isimle görüşülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin kadrosunda yeni yüzlere de şans verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın