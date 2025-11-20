Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ı Buluşturan Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Değerli Bir Oyuncu Katıldı!

NOW 2026’da ekranlara gelmesi için yeni dizi Yeraltı’nın hazırlıklarına devam ediyor. Yeraltı dizisinde başrolü Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş’ın paylaşacağı açıklanmış ve haber hayranlarda heyecan yaratmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, değerli bir oyuncunun Yeraltı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş