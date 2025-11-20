Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ı Buluşturan Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Değerli Bir Oyuncu Katıldı!
NOW 2026’da ekranlara gelmesi için yeni dizi Yeraltı’nın hazırlıklarına devam ediyor. Yeraltı dizisinde başrolü Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş’ın paylaşacağı açıklanmış ve haber hayranlarda heyecan yaratmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, değerli bir oyuncunun Yeraltı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medyapım imzalı Yeraltı dizisinde yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugünse Hülya Gülşen’in dizide yer alacağı açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın