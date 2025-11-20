onedio
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ı Buluşturan Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Değerli Bir Oyuncu Katıldı!

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ı Buluşturan Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Değerli Bir Oyuncu Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 19:13

NOW 2026’da ekranlara gelmesi için yeni dizi Yeraltı’nın hazırlıklarına devam ediyor. Yeraltı dizisinde başrolü Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş’ın paylaşacağı açıklanmış ve haber hayranlarda heyecan yaratmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, değerli bir oyuncunun Yeraltı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Medyapım imzalı Yeraltı dizisinde yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturacak.

Medyapım imzalı Yeraltı dizisinde yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturacak.

Aralık başında sete çıkmaya hazırlanan Yeraltı için cast çalışmaları devam ediyor. Başrollerin yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç ve Koray Şahinbaş netleşen isimlerden.

Bugünse Hülya Gülşen'in dizide yer alacağı açıklandı.

Bugünse Hülya Gülşen’in dizide yer alacağı açıklandı.

Değerli oyuncu Hülya Gülşen, Gülsüm karakteriyle kamera karşısına çıkacak. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

