Uzak Şehir'in Yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın Kostümlü Pozunu Görenler Yapay Zeka Sandı

Uzak Şehir’in Yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Kostümlü Pozunu Görenler Yapay Zeka Sandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 17:40

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, popülaritesini korumaya devam ediyor. Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya adını yazdıran dizinin rakibi yok desek yeridir. Hal böyle olunca dizideki partnerler de birçok etkinliğe ve çekime gidiyor. Şimdiyse Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın kostümlü bir pozu sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara geçelim!

Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan'a hayat veren Ozan Akbaba dizi partnerleri arasında en çok yakıştırılanlardan.

Alya’ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan’a hayat veren Ozan Akbaba dizi partnerleri arasında en çok yakıştırılanlardan.

İşlerinde başarılı olan iki oyuncu da Uzak Şehir’deki sahneleriyle izleyiciyi kendilerine hayran bırakmayı başarıyor. Özellikle yeni bölümlerin ardından sosyal medyada Alya ve Cihan çifti için birçok başlık açılıyor.

Bugün konuşulma nedenleri ise kostümlü pozları oldu.

Bugün konuşulma nedenleri ise kostümlü pozları oldu.

İkiliyi dizide günlük kıyafetleriyle görmeye alışık olan hayranlar fotoğrafın yapay zeka olduğunu düşündü. Ancak Ozan Akbaba’nın kendi hesabından paylaştığını gördüklerinde ikna oldular.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
