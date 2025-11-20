Uzak Şehir’in Yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Kostümlü Pozunu Görenler Yapay Zeka Sandı
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, popülaritesini korumaya devam ediyor. Her hafta reyting listelerinde ilk sıraya adını yazdıran dizinin rakibi yok desek yeridir. Hal böyle olunca dizideki partnerler de birçok etkinliğe ve çekime gidiyor. Şimdiyse Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın kostümlü bir pozu sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara geçelim!
Alya’ya hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan’a hayat veren Ozan Akbaba dizi partnerleri arasında en çok yakıştırılanlardan.
Bugün konuşulma nedenleri ise kostümlü pozları oldu.
