Reytinglerde Yükselişe Geçen Cennetin Çocukları Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldığı Ortaya Çıktı

TRT 1’in yeni sezon için izleyicilerle buluşturduğu Cennetin Çocukları dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Kimi yeni sezon dizileri istediği ilgiyi göremediği için erken final kararı vermişti. Ancak Cennetin Çocukları kendini izleyiciye sevdirmeyi başaranlardan oldu. Şimdiyse kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş