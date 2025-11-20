Reytinglerde Yükselişe Geçen Cennetin Çocukları Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldığı Ortaya Çıktı
TRT 1’in yeni sezon için izleyicilerle buluşturduğu Cennetin Çocukları dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Kimi yeni sezon dizileri istediği ilgiyi göremediği için erken final kararı vermişti. Ancak Cennetin Çocukları kendini izleyiciye sevdirmeyi başaranlardan oldu. Şimdiyse kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi reytinglerde iyi bir çıkış yakalamayı kısa sürede başardı.
Birsen Altuntaş, Gizem Aydın’ın Cennetin Çocukları’na katıldığını aktardı.
