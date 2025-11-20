onedio
Reytinglerde Yükselişe Geçen Cennetin Çocukları Dizisine Bir Oyuncu Daha Katıldığı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
20.11.2025 - 16:55

TRT 1’in yeni sezon için izleyicilerle buluşturduğu Cennetin Çocukları dizisi yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Kimi yeni sezon dizileri istediği ilgiyi göremediği için erken final kararı vermişti. Ancak Cennetin Çocukları kendini izleyiciye sevdirmeyi başaranlardan oldu. Şimdiyse kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu’nun başrolündeki dizi reytinglerde iyi bir çıkış yakalamayı kısa sürede başardı.

Bir süre daha ekran yolculuğuna devam edecek gibi görünüyor. Şimdiyse Evliya Aykan’ın hayat verdiği Oltacı Bayram’a partner olması için bir oyuncuyla daha anlaşma sağlandığı açıklandı.

Birsen Altuntaş, Gizem Aydın’ın Cennetin Çocukları’na katıldığını aktardı.

Gizem Aydın, roman kızı Esmeray’a hayat verecek. 11. bölümle birlikte ekranlarda boy gösterecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
