ATV’nin Yeni Dizi Duyuruları Bitmiyor: “Serseri Aşıklar” İçin İlk İmzalar O Oyuncuyla Atıldı!

ATV, yeni dizisi “Serseri Aşıklar” için hazırlıklarını hızlandırdı. Proje daha şimdiden kanalın en merak edilen yapımları arasına girdi. Dizinin kadrosuna katılan sürpriz bir oyuncu, kulislerde büyük heyecan yarattı. Uzun süredir ekranda görülmeyen bu ismin dönüşü hayranlarını sevindirdi. Yapım, hem güçlü hikayesi hem de dikkat çeken kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş