onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV’nin Yeni Dizi Duyuruları Bitmiyor: “Serseri Aşıklar” İçin İlk İmzalar O Oyuncuyla Atıldı!

ATV’nin Yeni Dizi Duyuruları Bitmiyor: “Serseri Aşıklar” İçin İlk İmzalar O Oyuncuyla Atıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2025 - 09:02

ATV, yeni dizisi “Serseri Aşıklar” için hazırlıklarını hızlandırdı. Proje daha şimdiden kanalın en merak edilen yapımları arasına girdi. Dizinin kadrosuna katılan sürpriz bir oyuncu, kulislerde büyük heyecan yarattı. Uzun süredir ekranda görülmeyen bu ismin dönüşü hayranlarını sevindirdi. Yapım, hem güçlü hikayesi hem de dikkat çeken kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni dizinin kadrosuna katılan oyuncunun, NGM ile resmi anlaşmasını tamamladığı öğrenildi.

Yeni dizinin kadrosuna katılan oyuncunun, NGM ile resmi anlaşmasını tamamladığı öğrenildi.

Proje “Serseri Aşıklar” adıyla ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin senaryosu Gül Abus Semerci tarafından yazılacak. Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci yer alacak. Ekip, hazırlıklara hız verirken çekim takvimi kısa süre içinde netleşecek.

Fadik Sevin Atasoy proje için netleşen ilk isim oldu!

Fadik Sevin Atasoy proje için netleşen ilk isim oldu!

Atasoy, Aliye adlı karaktere hayat verecek. Hikayede kilit bir isim olduğu biliniyor. En son Kardeşlerim’de izlemiştik kendisini. Bakalım yeni karakteri nasıl olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın