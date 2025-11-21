onedio
Evrim Akın Hakkında Yeni Bomba İddia: Bu Kez Bez Bebek Setindeki Makyöz Konuştu!

Evrim Akın Hakkında Yeni Bomba İddia: Bu Kez Bez Bebek Setindeki Makyöz Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.11.2025 - 10:11

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Bez Bebek seti, bir dönem severek izlenilen çocuk dizisinin hiç bilinmeyen yüzünü ortaya çıkardı. Dizide Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci’nin yıllar sonra Evrim Akın'la aralarında yaşananları anlatması büyük yankı uyandırırken Akın ise iddiaları reddetmişti. Bu kez dizi setinde çalışan makyöz Aru Yurter çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kaç kişiyi ekmeğinden etti. Ağzımızı açsak yer yerinden oynar.' dedi.

2007 yılında yayınlanan ve bir döneme damga vuran, çocukluğumuzun dizisi Bez Bebek, yıllar sonra hiç beklenmeyen iddialarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Nana, Yağmur, Emre gibi karakterlerin arkasında bambaşka bir dünyanın yaşandığını söyleyen açıklamalar, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

Dizinin Yağmur'u olarak hafızalara kazınan Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videolarda çocukken sette maruz kaldığını iddia ettiği psikolojik baskı ve kötü muameleyi anlatarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Keskinci, başrol oyuncusu Evrim Akın’ın kendisine ağır sözler söylediğini, hatta o dönem ailesinin yaşadığı zor bir süreci yüzüne vurduğunu öne sürmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu açıklamalardan sonra gözler diğer oyuncu arkadaşlarına çevrildi.

Dizide Emre karakterini canlandıran Ege Tanman da açıklama yaparak, o yıllarda Asena ile Evrim Akın arasında sık sık gerginlik yaşandığını doğrulamış; Asena’nın sette çok kez ağladığına bizzat şahit olduğunu söylemişti.

Olayların ardından dizinin diğer isimlerinden de dikkat çeken paylaşımlar geldi. Sibel Kasapoğlu’nun üstü kapalı gönderisi ve 2011’de Evrim Akın’la aynı projede rol alan Zeynep Gülmez’in “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar” mesajı tartışmayı daha da büyüttü.

Kaçıranlar için:

Son olarak gündeme düşen en çarpıcı açıklamalardan biri de, Bez Bebek setinde görev yapan makyözlerden Arzu Yurter'den geldi.

Eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu, Asena’nın anlattıklarını “Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Annem Bez Bebek dizisinin makyözüydü, her şeye şahidim. Geç bile kaldın.” diyerek desteklediğini söyleyince, annesi de sessizliğini bozdu.

Arzu Yurter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllar sonra ilk kez konuştu ve şu sözlerle Asena’nın iddialarını doğruladı:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
