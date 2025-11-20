Zeynep Gülmez, Asena Keskinci ve Eski Rol Arkadaşı Evrim Akın Olayına Göndermeli Paylaşım Yaptı
Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalar bugün gündemden düşmüyor. Bez Bebek’te birlikte rol aldığı Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını itiraf eden Asena Keskinci aynı zamanda babasıyla ilişki yaşadıklarını da ifade etmişti. Evrim Akın ise Instagram hesabından açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti. Şimdiyse Alemin Kıralı dizisinde Evrim Akın’la rol arkadaşı olan Zeynep Gülmez göndermeli bir paylaşım yaptı.
Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşanan olay magazinde sansasyon etkisi yarattı.
Zeynep Gülmez’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım aşağıda yer alıyor 👇
