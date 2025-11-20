onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zeynep Gülmez, Asena Keskinci ve Eski Rol Arkadaşı Evrim Akın Olayına Göndermeli Paylaşım Yaptı

Zeynep Gülmez, Asena Keskinci ve Eski Rol Arkadaşı Evrim Akın Olayına Göndermeli Paylaşım Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 22:15 Son Güncelleme: 20.11.2025 - 22:24

Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalar bugün gündemden düşmüyor. Bez Bebek’te birlikte rol aldığı Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığını itiraf eden Asena Keskinci aynı zamanda babasıyla ilişki yaşadıklarını da ifade etmişti. Evrim Akın ise Instagram hesabından açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti. Şimdiyse Alemin Kıralı dizisinde Evrim Akın’la rol arkadaşı olan Zeynep Gülmez göndermeli bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşanan olay magazinde sansasyon etkisi yarattı.

Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında yaşanan olay magazinde sansasyon etkisi yarattı.

2011’de Alemin Kralı’nda Evrim Akın ile aynı projede yer alan Zeynep Gülmez ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Zeynep Gülmez’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım aşağıda yer alıyor 👇

Zeynep Gülmez’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım aşağıda yer alıyor 👇

“Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) ilahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte 🤭”

Zeynep Gülmez’in Instagram takipçileri de gündem Evrim Akın’la ilgiliyken bu şekilde bir paylaşım yapmasını gönderme olarak kabul etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın