Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Devrim Özkan ve Torreira Arasında Kafa Karıştıran Adım

Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Devrim Özkan ve Torreira Arasında Kafa Karıştıran Adım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
20.11.2025 - 19:58

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Torreira arasındaki ilişki gündemden düşmüyor. Genç aşıkların bir dargın bir barışık hallerine artık hepimiz alıştık. Ancak son ayrılıklarında bir daha barışmayacakları düşünülmüştü. Pek de tahmin edildiği gibi olmadı ve yeni gelişmeler yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Geçtiğimiz günlerde Ece Erken, Torreira’nın aşk itirafında bulunduğunu dile getirmişti.

Başarılı futbolcunun Devrim Özkan’ı unutamadığını açıklamıştı ve şu sözlere yer vermişti 👇

“Bazı hatalar yapılmış ama o sayfayı geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyor ve “hayatımın aşkı olsun!” diyor.”

Devrim Özkan’ın affedip affetmeyeceği merak konusu olurken şimdiyse Torreira’dan bir adım daha geldi.

Torreira’nın Devrim Özkan’ı Instagram’dan takibe aldığı ortaya çıktı. Devrim Özkan henüz Torreira’nın takibine karşılık geri takip yapmadı. Bakalım yeni bir barışma haberi gelecek mi?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
