Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Devrim Özkan ve Torreira Arasında Kafa Karıştıran Adım
Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Torreira arasındaki ilişki gündemden düşmüyor. Genç aşıkların bir dargın bir barışık hallerine artık hepimiz alıştık. Ancak son ayrılıklarında bir daha barışmayacakları düşünülmüştü. Pek de tahmin edildiği gibi olmadı ve yeni gelişmeler yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
Geçtiğimiz günlerde Ece Erken, Torreira’nın aşk itirafında bulunduğunu dile getirmişti.
Devrim Özkan’ın affedip affetmeyeceği merak konusu olurken şimdiyse Torreira’dan bir adım daha geldi.
