Asena Keskinci’nin Evrim Akın Hakkındaki İddialarına İşte Benim Stilim Yarışmacısı da Destek Verdi: “Şahidim”
Asena Keskinci, sosyal medya hesaplarından Evrim Akın hakkında yaptığı paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Bez Bebek’te birlikte rol aldığı Evrim Akın’ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını dile getirmişti. Evrim Akın da sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklamasını dile getirmişti. Şimdiyse İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu iddialar hakkında yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Asena Keskinci, Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda Akın’ın babasıyla birliktelik yaşadığını dile getirmişti.
İşte Benim Stili yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu da annesinin Bez Bebek setinde makyöz olduğunu ve olaylara şahit olduğunu dile getirdi.
