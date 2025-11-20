onedio
Asena Keskinci’nin Evrim Akın Hakkındaki İddialarına İşte Benim Stilim Yarışmacısı da Destek Verdi: “Şahidim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
20.11.2025 - 18:22

Asena Keskinci, sosyal medya hesaplarından Evrim Akın hakkında yaptığı paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Bez Bebek’te birlikte rol aldığı Evrim Akın’ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını dile getirmişti. Evrim Akın da sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklamasını dile getirmişti. Şimdiyse İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Aleyna Eroğlu iddialar hakkında yorum yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Asena Keskinci, Evrim Akın tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda Akın’ın babasıyla birliktelik yaşadığını dile getirmişti.

Evrim Akın ise açıklamasında şu sözlere yer vermişti 👇

“19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskincı tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın’ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.

Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskincı arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz.

Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Evrim AKIN Vekili

Av. Mertay KUĞAY”

İşte Benim Stili yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu da annesinin Bez Bebek setinde makyöz olduğunu ve olaylara şahit olduğunu dile getirdi.

Asena'nın anlattığı her şey birebir doğrudur. Annem Bez Bebek dizisinin makyözüydü, her şeye şahidim. Geç bile kaldın.”

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
